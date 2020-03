Economía: Tras Lunes Negro, piden con memes que Carstens regrese

México.- Agustín Carstens trabajó como secretario de Hacienda en el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012) y hoy se hizo tendencia en Twitter ya que usuarios pidieron que regrese a la función pública.

Esto debido al "Lunes Negro" que vivió la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y según usuarios de Twitter, Carstens es "una eminencia en economía".

Este último señalamiento debido a que en 2009 logró librar, para México, un problema similar al que Arturo Herrera (actual secretario de Hacienda) enfrenta ante la depreciación del peso.

A través de divertidos memes fue que pidieron el regreso de Agustín Carstens; EL DEBATE te compartirá a continuación algunas de estas creativas imágenes.

Entre una de las publicaciones está la que incluso dice extrañar a Carstens

"We miss you, doc. #Carstens"

Otra más incluso citó un fragmento de una canción

Vuelve,

Que sin ti la vida se me va,

Oh, vuelve,

Que me falta el aire si tu no estas,

Oh, vuelve,

Nadie ocupara tu lugar.