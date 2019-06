Economía y educación, el jonrón que Probeis busca conectar

Escribir el libro Desde el diamante, con 27 lecciones de autoayuda tras su paso por el beisbol de las Grandes Ligas, acercó al exjugador Édgar González a Andrés Manuel López Obrador. En repetidas ocasiones, el Ejecutivo ha dejado clara su afinidad por el rey de los deportes, pero González, con trece años de experiencia en Estados Unidos, nunca imaginó que estaría a cargo de un proyecto tan importante para la nueva Administración: la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis).

La empatía entre AMLO y González había surgido desde el 2015 en una comida en la que ambos coincidieron y en la que dialogaron sobre el poder social del beisbol en sectores de vulnerabilidad para combatir las adicciones y la pobreza.

Probeis es la primera oficina en su tipo. Se le han etiquetado 350 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para la selección de nuevos talentos en todo el país, la creación de academias y programas en escuelas y la intención de llevar a los jóvenes mexicanos a jugar en el extranjero.

Es precisamente el presupuesto asignado lo que ha levantado críticas en torno al proyecto que Édgar González dirige. Todo, frente a un panorama en el que el programa de Estancias Infantiles ha sido cancelado, se ha denunciado un gran problema de abasto de medicinas en el sector de la salud y el recurso para las mujeres violentadas ha sido disminuido.

Sin embargo, Édgar González tiene una respuesta ante la crítica. En entrevista para Periódico EL DEBATE, opinó que ayudar a un beisbolista con potencial puede generar a un ciudadano que, al llegar a las Grandes Ligas, apoye a su comunidad, como ha ocurrido con los deportistas mexicanos Jaime García, exlanzador; Roberto Osuna, lanzador en los Astros de Houston; y Adrián González, su hermano, exbateador.

Asimismo, sabe que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una preferencia personal por el beisbol y considera que usa el deporte para quitarse el estrés: «Es muy aficionado al beisbol y se le ve una sonrisa cada vez que platicamos del beisbol. La verdad, es algo muy bonito, porque los deportes yo creo que traen mucha felicidad a todo el país, especialmente cuando hay tanta inseguridad, tantas cosas que están pasando alrededor; el beisbol creo que puede ser una sonrisa para todo México», aseguró.

En entrevista vía telefónica desde la ciudad de Tijuana, el profesional de segunda base explicó a EL DEBATE que Probeis tiene la finalidad de que los jóvenes logren estudiar en las academias del Gobierno mientras juegan beisbol y que entonces puedan conseguir becas en diferentes universidades de México, Estados Unidos o cualquier país. Pero, sobre todo, buscan que el beisbol sea un vínculo para que los niños puedan estudiar y convertirse en mejores ciudadanos para México.

¿Este es un reto profesional y personal para usted?

«Sí. Cuando trato de hacer las cosas, las hago muy intensamente con el buen propósito. Lo único que estamos batallando ahorita es bajar el presupuesto para poder empezar a operar».

¿Espera que México logre estar dentro de las dos naciones que más beisbolistas coloca en las Grandes Ligas?

«Es lo que pudiera ser, pero es muy difícil, porque Dominicana lleva mucho tiempo haciendo esto, y ellos meten más de quinientos jugadores en ligas menores y más de cien jugadores en Grandes Ligas. O sea que Dominicana está muy fuerte en esto. Para llegar a esto, México va a tardar mucho más de seis años. Pero la meta sí es llegar a crecerlo».

En ese sentido, agregó que existen estadísticas que revelan que el beisbol en República Dominicana se ha vuelto una economía primordial para el país.

¿Y en México podemos hacer dinero que beneficie a toda la ciudadanía con el beisbol?

«Sí. De hecho, en Dominicana hay unas estadísticas que en el 2015 vendieron 59.7 millones de dólares en jugadores de 16 años, y la estadística salió que el 70 por ciento de ese dinero se quedó en el país de Dominicana porque los muchachos se lo gastaron ahí, y de los jugadores que ya están establecidos en Grandes Ligas había salarios de 220 millones de dólares, y de eso el 30 por ciento se quedó en Dominicana.

»Todos piensan que es el futbol, porque es al que se invierte más dinero, pero el beisbol genera más dinero en forma de divisas que lo que genera el futbol. La revista Forbes publicó a los diez mexicanos mejores pagados de todos los deportes, y siete de ellos resultaron beisbolistas».

¿Llevar a jóvenes al extranjero pudiera generar una relación complicada entre la Liga Mexicana del Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico por el asunto de las academias?

«Sí, pero ya lo hemos platicado con ellos, y parece que ya se están poniendo de acuerdo todos. De hecho, hemos hecho muy buenas pláticas con ellos; vamos a platicar. Yo pienso que todos podemos cooperar si se necesita, pero sí, es algo difícil, porque es un tema donde siempre ha habido el “yo quiero jugadores”.

Pero como yo se los platiqué, entre más escuelas haya, para mí no es competencia, porque yo le digo a los equipos de la Liga Mexicana, porque generan economía para México, “ustedes agarren los primeros cuarenta; nosotros agarramos de cuarenta a ochenta”.

Al Gobierno no le importa competir, no es el tema, el tema es para que haya más muchachos jugando beisbol y que haya más oportunidades para los jóvenes. Yo les digo “ustedes agarran a los mejores, y dejen al Gobierno a los siguientes cuarenta, lo que nosotros queremos es crecer la ola y no competir contra ustedes, eso no nos interesa”».

El pasado 6 de mayo, el exjugador mantuvo la primera reunión entre un comisionado de las Ligas Mayores, Rob Manfred y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio de Gobierno.

¿Cuántas academias esperan activar al menos en el primer año?

«En el primer año creo que pudiéramos lograr cinco escuelas, pero el recurso se va a gastar en escuelas, pero también se va a gastar en hacer la base, que significa que tenemos que ir a buscar talentos a todo México, por toda la República. Cada semana tendríamos que ir a diferentes lugares a buscar talentos para con eso poder nutrir las academias, las escuelas, sacar estadísticas de todos los muchachos para tener una buena base de datos, y también hacer una liga donde los muchachos que ya sean buenos, que ya estén, puedan ir a una plataforma para enseñar sus talentos».

Al ser cuestionado sobre a cuántos niños podrá beneficiarse con los primeros 350 millones de pesos, el jugador señaló que por ahora se tiene el programa que se instalará en las escuelas, 3 mil 300 de la Secretaría de Educación, donde se buscará incluir valores a través del beisbol junto con Fun at Bat, fundación de Estados Unidos.

«En ese programa solito vamos a impactar a dos mil muchachos por 3300 escuelas, es muchísima gente, pero luego también tenemos impactando, para llegar al mejor nivel en las escuelas, se va a poder atender a más de 200 niños. Entrenadores vamos a tener yo creo que más de 200, pero el programa es muy grande. Creo que sí se va a impactar a miles de niños, no sé exactamente la cifra, todavía no la tengo, pero sí se va a impactar a muchos», contó.

Édgar González detalló que el funcionamiento de las academias va a estar financiado con el mismo recurso, los 350 millones de pesos. Asimismo, expuso que hay lugares como Durango que ya tiene los estadios donde enseñan beisbol, y otros más donde lo único que se necesita es construir gimnasios y hacer dormitorios para poder empezar a operar. En dichos sitios —agregó— sería cuestión solo de rehabilitarse.

En Sinaloa, aseguró que habrá una academia, y estará en Culiacán, tomando las instalaciones de la Academia y el Museo Interactivo del Beisbol. Y aunque en Guasave se había anunciado la apertura también de la academia Probeis, el titular del programa a nivel federal negó que esto ocurra, al menos en el primer año.

El exbeisbolista señaló que el recorrido en busca de talento deberá ocurrir lo antes posible, pero todo depende de cómo y en qué tiempo se bajen los recursos.

A su vez, agregó que trabajarán en conjunto con el deporte de caminata y el boxeo, esto al ser separados de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y puestos en la Secretaría de Educación Pública, directamente. «Todo con el propósito de que esos tres deportes que han generado muchos logros para México puedan crecer y que puedan lograr grandes logros y que con eso mucha gente se salga de las adicciones, saca todo el tema social, ya que entre más boxeadores, más gente practicando la caminata, los deportes, va a generar un tema social mejor para México».

Un ejemplo en Sinaloa —contó— es la próxima llegada de los Algodoneros en Guasave, que puede ayudar al tejido social. «Esos niños van a querer aspirar para ser peloteros profesionales», concluyó.