Ecos del debate entre aspirantes a la gubernatura de Sinaloa

Sinaloa.- Mejorar las propuestas, decir cómo van a lograr concretarlas, cuestiones creíbles y dejar atrás los ataques, son algunas de las peticiones que diversos sectores lanzaron a los y las aspirantes a la gubernatura de Sinaloa después del primer debate organizado por el IEES.

Mejorar el nivel

Inclusive, algunas personalidades entrevistadas mencionaron la importancia de llevar a cabo otro ejercicio similar pero con menos candidatos, para que realmente se logre el debate, pues eso no lo permite el formato actual.

Otras personas y organizaciones, como Mexicanos Primero, alzaron la voz, pues no ven en los y las candidatas una visión amplia que sitúe a la educación en las prioridades, dado que vendrán años complicados por el rezago educativo que se ha ocasionado a raíz de la pandemia de covid-19 que ha mantenido fuera de las aulas a los alumnos.

Asimismo, Priscila Salas, del colectivo No te Metas con Nuestras Hijas, expuso la falta de propuestas por parte de los candidatos hombres para mejorar la vida de las mujeres y garantizar una vida libre de violencia en Sinaloa, dijo.

El líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, quien fue mencionado varias veces en el debate, dijo que el comportamiento de Rubén Rocha, de Morena, fue responsable ante la ola de ataques que recibió de los diferentes aspirantes, sin hablar más de los señalamientos a su persona.

‘Faltó un nivel más profesional entre candidatos’: Diego Castro Blanco, Presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Culiacán

“Se requiere un nivel más profesional en los debates de candidatos, en donde realmente se den a conocer las propuestas. La petición para el próximo ejercicio similar es el poder contar con un debate en el que las personas puedan escuchar las propuestas. A nosotros nos hubiera gustado ver más un debate de respeto, de nivel de propuestas, de propuestas sustentadas, razonadas y convincentes; no solo de señalamientos entre candidatos”.

‘Deberían de ser menos ataques y más qué van a hacer’: José Ángel Carrillo, Presidente de CMIC zona centro

“El tema de lo que se dijeron unos a otros, pues, eso era inevitable, forma parte de lo mismo, por eso se llama debate;pero pues deberían de ser menos ataques y más lo que piensan hacer. A pesar de que no se lograron las expectativas que se tenían, se trató de un buen acercamiento hacia las personas, en donde se externó conforme a la manera de cada uno de ellos lo que piensan hacer, pero se requiere en el siguiente debate cómo lo piensan hacer”.

‘Candidatos no entienden crisis educativa’: Gustavo Rojas Ayala, Presidente de Mexicanos Primero

“Aún no hay una clara señal de que los candidatos comprenden la crisis educativo. No pareciera haber claridad de que esta crisis pudiera traer una catástrofe y pudiera aumentar las flechas de desigualdad y flechas educativas que existen en el estado... Estamos hablando de una crisis, y esto va a repercutir en muchos niveles, también a las políticas públicas, debido a que nada ha quedado claro”.

‘Es decepcionante que no estemos en su agenda’: Daniel Tapia, Director del Banco de Alimentos

“Es una lástima que los candidatos no hayan mencionado a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo a los Bancos de Alimentos. Me decepcionó un poco que en la agenda de los candidatos a gobernador no se encuentre el Banco de Alimentos, una de las instituciones que apoyó más fuerte a la ciudadanía durante la pandemia, y me decepcionó más aún después de que les hemos mandado cartas a todos invitándolos a que acudan al Banco y lo conozcan”.

‘Queremos propuestas y dejen campañas negras’: Francisco Álvarez Aguilar, Presidente de Canacintra Culiacán

“Yo creo que es muy importante que se hagan este tipo de debates, pero realmente aquí lo que es importante es que se cumpla con propuestas, principalmente con propuestas para saber realmente qué traen como candidatos, ver realmente qué proponen y dejarse de campañas negras, de señalamientos, y eso nos permite a nosotros como ciudadanos ver realmente cómo está cada candidato, si está realmente enterado de Sinaloa”.

‘Muy buen debate, ganó Zamora a Rubén Rocha’: Juan Carlos Estrada, Presidente del CDE del PAN

Fue un buen debate y se vio a un Mario Zamora (candidato por el PRI-PAN y PRD) con propuestas sólidas y viables, y con un amplio conocimiento de los problemas de Sinaloa, pero, sobre todo, con planteamientos serios para la solución de los mismos. Por otro lado, vi a un Rubén Rocha Mora (Morena-PAS) cansado, incongruente, nervioso y sin contestar los cuestionamientos que se hicieron, que fue el gran perdedor Rocha”.

El PRD quedó fascinado por el debate y Zamora: Marco Aurelio Vásquez, Presidente del PRD en Sinaloa

“Me quedé fascinado con el debate y la participación de Mario Zamora Gastélum, de la coalición Va por Sinaloa (PRI-PAN y PRD), por ser un candidato fresco. Se manejó de manera impecable e hizo propuestas interesantes, que se llevó la noche del encuentro del resto de los participantes. También, Mario ganó el posdebate, porque concluido el encuentro formal atendió a los ciudadanos, que estuvieron inquietos sobre los problemas de Sinaloa”.

‘Faltan propuestas a favor de las mujeres’: Priscila Salas, Vocera del colectivo feminista No se Metan con Nuestras Hijas

“Es muy desalentador que los candidatos no se hayan ocupado de hacer propuestas a favor de mejorar la vida de las mujeres y garantizarles el acceso a un mundo libre de violencia y dar propuestas para acceso efectivo de todos sus derechos. Es cierto que las candidatas del partido Redes Progresistas, el PT y Fuerza por México dieron algunas propuestas con inclusión de mujeres, pero les falta concretar las ideas”.

‘Requerimos una persona seria y responsable’: Héctor Melesio Cuen, Presidente del Partido Sinaloense

“Sinaloa requiere una persona seria, responsable, que ponga por delante el interés de Sinaloa, y esa persona es el Dr. Rubén Rocha Moya, por eso lo que tenemos que impulsar en este momento, porque él tiene la experiencia de haber recorrido ya el Senado, la Cámara de Diputados, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, coordinador de asesores del Gobierno del Estado. El comportamiento del Dr. Rocha fue serio, responsable, lo que merecen los sinaloenses”.

‘Debate, un buen ejercicio y es enriquecedor’: Jesús Valdés Palazuelos, Presidente del PRI en Sinaloa

“Este tipo de debates son un buen ejercicio que también permiten ver a la ciudadanía que los candidatos expongan sus ideologías con respecto a ciertos temas, y eso es enriquecedor. Mario Zamora llegó fuerte al primer debate y fue ahí donde también reconfirmó que es un candidato fuerte, propositivo y con una campaña que sube día tras día, que confirma que en la alianza Va por Sinaloa tenemos a un candidato que se vio preparado”.

‘Los descréditos estuvieron a la orden del día’: José de Jesús Ramos Ortiz, Presidente Coparmex Los Mochis

“Es un debate que, lamentablemente, tuvo muchas inconsistencias, muchos descréditos, pero que también tuvo algunos temas de propuestas de los candidatos. Queremos escuchar la realidad, un debate entre menos candidatos, porque entre ocho candidatos se pierde mucho tiempo. Ojalá y en poco tiempo tengamos, aunque no sea por el IEES, otro debate con máximo cuatro de los candidatos para que realmente surtan efecto las propuestas para la ciudadanía”.

‘Rubén Rocha presentó una plataforma estadista’: Adrián Cázares, Catedrático

“Los debates políticos son ejercicios democráticos que nos permiten a los ciudadanos conocer los perfiles de los candidatos y el nivel de conocimiento de los problemas y los retos que habrá de enfrentar el próximo gobernador de Sinaloa. Rubén Rocha Moya presentó una plataforma política y propuestas de campaña con visión de estadista”.