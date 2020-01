Ejército construirá 2700 sucursales del Banco de Bienestar: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anució la aprobación del inicio de la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, obras que serán llevadas a cabo por ingenieros militares. 10 mil millones de pesos se invertirán para su construcción.

adultos mayores, personas con discapacidades, becarios, los jóvenes del programa construyendo el futuro, los que están sembrando vida, todo lo que dispersamos se pueda acercar lo más posible a donde está la gente

Este año se proyecta la construicción de la mitad de las sucursales, y el 2021 las restantes 1350, las cuales tienen la finalidad de asegurar el apoyo a la gente que recibe beneficois de algún programa social.

1500 municipios de México no cuentan con sucursal bancaria

La intención de construir las sucursales del Banco del Bienestar es poder llegar a cerca de 2500 municipios de México, de los cuales más de la mitad no cuenta con una sucursal bancaria por lo que las personas tienen que viajar a otras ciudades para movimientos bancarios.

Y sobre todo donde viven los más pobres de México, las comunidades más apartadas, marginadas, se tiene que tomar en cuenta que los cerca de 2mil 500 municipios solo hay sucursales bancarias en aproximadamente mil. Es decir en 1 500 cabeceras municipales no hay.

El Presidente señaló que el Gobierno se encuentra enfrentando el problema de que los fondos se dispersan en Estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, "y otros más, tienen que ir a cobrar, a recibir sus apoyos a sucursales bancarias que están a 4 horas de donde viven" acusó el mandatario.

Después de su viaje a las sucursales en otras ciudades, algunas personas llegan "y no hay dinero en la sucursal, estamos muy mal también en esto, el neoliberalismo dejó un gran rezago, no hay inclusión financiera, existen bancos en las ciudades nada más, en el medio rural no hay".

10 mil millones de pesos para sucursales del Banco de Bienestar

Cuestionado por el origen de estos fondos, López Obrador comentó que se trata de los ahorros de fin de año y que ya se cuenta con el dinero para el primer año de obras. "Y está por firmarse el convenio con la secretaría de la Defensa, para la construcción de las más de 1300 sucursales del Banco de Bienestar".

Por eso tomamos la decisión de fortalecer el Banco del Bienestar con 2700 sucursales, son pequeñas, las van a construir los ingenieros militares. Las primeras 1300 tanto la construcción como equipamiento van a significar una inversión de 5 mil millones de pesos, y otros 5 mil millones el año próximo

"Ya empezamos a construir, ya estamos trabajando. Porque tenemos que hacer como 100 al mes, esto es una buena noticia para los de Amatango, que ahora que fui no tenían forma de cobrar sus apoyos, y de hacer alguna operación, algún trámite, porque no hay ninguna sucursal bancaria y es cabecera municipal, Amatán, Chiapas, lo mismo en otras cabecera de Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo".