El 2024 está muy lejos, no pienso en eso: Marcelo Ebrard sobre elecciones presidenciales

México.- El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que están "muy lejos" las elecciones presidenciales de 2024, negando aspirar a suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pues actualmente se concentra en su trabajo.

Cuestionado sobre el tema en la presentación del Pabellón México para la Expo Dubái 2020, Marcelo Ebrard aseguró que no piensa en las elecciones de 2024 ni es lo que lo "anima", sino que su atención está en su trabajo como canciller.

Yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí, ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver qué sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas", aseguró.