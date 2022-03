El AIFA es oxígeno para AMLO tras el escándalo por la "casa gris" de su hijo: Loret de Mola

En esa línea, criticó que el gobierno de AMLO se ha salvado con el AIFA como su tema central, pero no por el debate en torno a la obra, sino por plantearlo como "un pelea entre ricos y pobres" tras las críticas por la venta de tlayudas en el aeropuerto, que el mandatario tildó de clasismo.

" El presidente y sus fanáticos saben que es un aeropuerto mediocre, saben que no está terminado , saben que al día siguiente de la apresurada inauguración ya era un 'pueblo fantasma' con un puñado de vuelos y un puñado de pasajeros, saben que en su construcción hubo corruptelas", criticó el periodista.

El conductor de Latinus agregó que tanto el mandatario como sus seguidores saben que el AIFA "no está terminado", e incluso lució como un "pueblo fantasma" un día después de la concurrida inauguración.

"La prisa por cortar el listón del aeropuerto Felipe Ángeles no tiene que ver con la imperiosa necesidad de aliviar la saturación aérea en la Ciudad de México, sino con la urgencia del presidente López Obrador de tener oxígeno político y recuperar la narrativa ", aseveró el columnista.

En su columna de opinión publicada este 25 de marzo de 2022, Loret de Mola dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca "recuperar la narrativa" con la inauguración del AIFA tras no poder explicar la vida de lujos de su hijo en Houston, Texas.

