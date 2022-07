El AIFA no sirve ni como aeropuerto alterno: Loret de Mola critica el "capricho" de AMLO

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no sirve ni como aeropuerto alterno, al exhibir las múltiples deficiencias con que cuenta tras ser inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de marzo de 2022.

En su columna de opinión publicada el martes 12 de julio, Loret de Mola exhibió que el AIFA no cuenta con la tecnología ni iluminación adecuada en sus pistas para servir de aeropuerto alterno, por lo que los aviones que no pueden aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suelen ser desviados a otros estados.

"El AIFA no es ni siquiera una terminal alterna al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando por alguna condición un avión no puede aterrizar en la capital del país, lo desvían a Querétaro, Acapulco, Guadalajara… pero nunca al que sería más lógico, por cercano: Santa Lucía. ¿Por qué? Porque aún no tiene instalada la tecnología ni la iluminación suficiente en las pistas como para servir de aeropuerto alterno", dijo Loret de Mola sobre el AIFA.

El periodista de Latinus consideró que el también llamado Aeropuerto de Santa Lucía fue construido como un "capricho" de AMLO y no pensando en el espacio aéreo, las aerolíneas ni los pasajeros.

Como resultado, exhibió que tras casi cuatro meses de su inauguración, en el AIFA operan "un puñado de vuelos" que hacen perder dinero a las aerolíneas, ya que "despegan hasta con el 80% del avión vacío", una pérdida que según asumen "para quedar bien" con el presidente de México.

"El aeropuerto se construyó ahí porque ese fue el capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿El resultado? A casi cuatro meses de su inauguración, sólo operan un puñado de vuelos en los que las aerolíneas pierden dinero", aseveró.

Loret de Mola advirtió que negarse al "capricho" de AMLO de operar en el AIFA puede costarle a las aerolíneas consecuencias como auditorías, revisiones, pérdidas de certificados y calumnias en La Mañanera, por lo que las compañías optaron por comprometerse a sumar rutas en el nuevo aeropuerto para el verano.

Te recomendamos leer:

"¿Cómo decirle que no 'al señor presidente'? (...) Nadie quiere pelearse con Palacio Nacional. Terminando el verano prometieron poner más ruas para darle por su lado a López Obrador: a ver si no profundizan las pérdidas", expuso el periodista.

En esa línea, Loret criticó que el gobierno de AMLO se empeña en decir que el AIFA es "una maravilla", a lo que respondió cuestionando por qué persiste la saturación aérea en el AICM y ni siquiera el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional utilizan el Aeropuerto Felipe Ángeles. "El AIFA no sirve ni para eso", agregó.