El Banco del Bienestar es el símbolo del fracaso de AMLO: Loret de Mola

"Es uno más de los símbolos del gobierno del blablablá, porque tú escuchas a López Obrador en la Mañanera y dice 'el Banco del Bienestar', pero ya cuando vas a la calle y empiezas a recorrer no están los bancos, las sucursales están aisladas , lo mismo que pasa con Jóvenes Construyendo el Futuro", indicó Loret.

Sobre el Banco del Bienestar, recordó que la idea era que sus sucursales se volvieran la "ventanilla única" del gobierno", pero al final no encontaron los terrenos para las construcciones y algunas sucursales se ubican en rancherías aisladas, lejos de las poblaciones, " un desastre muy 4T ", dijo, cuya realidad contrasta con la manera en que el presidente habla del proyecto en sus Mañaneras.

Sin embargo, cuando los resultados de las elecciones del 7 de julio no salieron de acuerdo a lo esperado, García fue enviado de vuelta al Senado. El periodista asegura que si este personaje hablara se sabría el "quién pompó" de la carrera electoral de AMLO.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.