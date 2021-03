El Borrego Gándara, un candidato con vocación en el servicio público

México.- Empresario en el ramo de la hotelería y en el sector ganadero, Ernesto “Borrego” Gándara Camou asegura tener la vocación de servicio y la capacidad necesarias para buscar la gubernatura de Sonora.

En entrevista para Debate, el expresidente municipal de Hermosillo en el trienio 2006-2009 habló de su experiencia en el servicio público no solo como alcalde sino también como senador de la república por Sonora (2012-2018), y recordó que además de estar en el sector privado también ha estado en la vida ciudadana, por lo que afirmó que su interés en buscar la gubernatura tiene que ver con la posibilidad de hacer bien las cosas.

“Más que gobernar, es la posibilidad de hacer cosas para bien, es el tema del servicio público, de que no estamos de acuerdo con cosas que no suceden o que retroceden, que creo mucho en los equipos, en los consensos y, en ese sentido, me siento preparado para trabajar en equipo con la gente, con la sociedad”.

Reiteró en su experiencia y voluntad para hacer las cosas diferentes y mejores, “no perfectas, pero sí con toda la voluntad de que pueden ser mejor, de que la gente tenga mejor nivel de vida, de que tengamos jóvenes, niños con mejores oportunidades de educación y algo tan complicado que estamos viendo ahora que es el tema de la salud (…) vivir en sana convivencia, con espacios públicos, con seguridad pública”.

Borrego, su apodo desde niño

Ernesto Gándara confió que el apodo de Borrego, por el que es conocido por la mayoría de los sonorenses, se lo endilgaron desde niño, en su época de estudiante, y lo atribuyeron a su cabello chino y abundante en ese entonces.

“Con la edad se me ha caído el pelo, pero cuando era niño tenía mucho cabello chino, muy abultado, entonces me lo tocaban y parecía borrego. Me hacían carrilla, como dicen aquí en Sonora, mis amigos me hacían bullying (…) y así se me fue quedando, así me dicen mis amigos”.

Reconoce incluso que cuando compitió por la alcaldía de Hermosillo, en 2005, mucha gente no sabía cuál era su nombre de pila, pues le decían el Borrego Gándara. “Ahí medio di a conocer un poquito que tenía un nombre”, recuerda.