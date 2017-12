¿El Bronco el único independiente que logrará registro?

México.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, expresó que ante el hecho de que ya Margarita Zavala se quedó “muy abajo” en la captación de firmas, y de que muchos de sus promotores se están sumando a su equipo, él podría ser el único aspirante independiente que consiga el registro como candidato presidencial.

Reconoció sin embargo, “no sé si lo logre o no, la ley es muy gacha con los ciudadanos, privilegia a los partidos, mientras José Antonio Meade logró siete firmas de siete paleros del presidente –para registrarse en el PRI-, a un ciudadano le piden un millón de firmas, esa es la gran diferencia”.

El Bronco dijo lo anterior en entrevista, después que representantes de organizaciones de la sociedad civil, lo cuestionaron si considera que ha resuelto los problemas de Nuevo León, ya que en varias ocasiones aseguró entre agosto y septiembre de este año, que sólo en ese supuesto, iría por la candidatura presidencial.

Raza, juntos estamos creando una re-evolución y cada día que pasa es una oportunidad más para los que todavía no se han unido a este gran proyecto lo hagan, mandenme un inbox. pic.twitter.com/W8FRAtjQCd — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 30 de noviembre de 2017

Expresó al respecto que ha resuelto 22 de los 26 compromisos que suscribió, y admitió que le falta reducir el problema de la inseguridad, y abatir la corrupción porque no ha existido colaboración del Gobierno Federal, debido a que los jueces conceden amparos a los ex funcionarios vinculados a proceso: “se consiguen en un Oxxo a 20 pesos”, además de que no se proporciona información en el sistema bancario sobre las cuentas de los implicados.

En lo referente a la obtención de un millón de firmas para obtener su registro como candidato, afirmó que tiene una gran posibilidad, pero no está seguro de lograrlo, “no quiero generar esa expectativa, estamos batallando porque finalmente también cuesta, hay una dificultad en el tema de la aportación” de recursos.

“Ahorita por ejemplo, acabo de hacer una aportación de 240 mil pesos de mis recursos, a la cuenta que tenemos, y eso nos alcanza solamente para contratar diez panorámicos”. Otras aportaciones, dijo, se utilizaron para comprar teléfonos, y apoyar a la gente que anda en la calle con la gasolina, con el transporte, “y si aún con todas esas dificultades llevamos ya casi 500 mil firmas, pues creo que es posible lograrlo”.

México necesita enderezar su rumbo, hoy miles de mexicanos están luchando por lograrlo y no hay que dejarlos solos, basta de tener miedo y esconderse, tu tienes el poder de cambiarlo todo con tu firma, pero ¿te atreves? pic.twitter.com/e2fMlAZ1HD — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 26 de noviembre de 2017

Pero luego vamos también a ir a la dificultad del porcentaje, del uno por ciento del padrón en cada estado, es ahí donde tengo que direccionar la estrategia; “creo que Margarita ya se quedó muy abajo, hay mucha gente que empezó trabajando con ella y se ha sumado a nuestra campaña”, sobre todo de Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

El Bronco comentó que ya ha logrado el uno por ciento del padrón en tres estados, entre ellos Nuevo León y Tabasco, y si lograr cumplir dicho porcentaje en otros 14 estados como exige la ley, “sería un milagro, porque la dificultad es enorme, pero eso nos va a potenciar enormemente, y qué tal si la duplicamos para llegar a dos millones de firmas”.

Agregó que a ello se dedicaría durante enero y febrero, en caso de que a finales de diciembre, decida que va a participar porque los ciudadanos de Nuevo León sí le dieron permiso, al otorgarle en el estado al menos 500 mil firmas.

Estoy profundamente agradecido con todos ustedes que se han tomado el tiempo de juntar firmas, no cabe duda que los mexicanos somos fregones y no nos dejamos de nadie, es por eso que con su ayuda retomaremos las riendas y haremos de México un país Independiente. pic.twitter.com/B53a5RbvjM — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 26 de noviembre de 2017

Durante su comparecencia y de todo el gabinete estatal, ante los organismos civiles que encabezan la plataforma “Gober ¿cómo vamos?”, se le cuestionó si a dos años de gobierno considera que los problemas de Nuevo León ya se arreglaron.

El mandatario estatal señaló que por primera vez en la historia del mundo “un ciudadano puede poner en la boleta a otro ciudadano”, y si este ejemplo ya se dio en Nuevo León, ahora puede darse en México.

Expresó que tiene la opción de quedarse a trabajar a terminar el sexenio en Nuevo León “y ver pasar la historia”, pero “si ustedes ven, creo que podría ser el único que logre el requisito gacho e injusto que pusieron los partidos políticos de juntar un millón de firmas, y se está logrando, porque los ciudadanos quieren que pase, y entonces sería de mi parte ingrato no hacerlo”.

El momento es AQUÍ y AHORA, únete a miles de ciudadanos que están hartos de las injusticias y han decidido alzar la voz. Mándame un inbox si quieres saber cómo puedes hacerle, yo estoy contigo. pic.twitter.com/hgTm5gAgYi — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 24 de noviembre de 2017

Comentó que a él le hubiera gustado que cualquiera pudiera participar de manera libre, sin abandonar el cargo, como en Estados Unidos donde se avanza porque tienen una democracia abierta,y el presidente puede hacer uso del avión presidencial para hacer campaña, pero aquí si él va un domingo en un carro del gobierno a un ejido a pedir firmas, todo mundo se le echará encima.

Preguntó si “así seremos ciudadanos más conscientes, más responsables” y ¿siendo políticos de tercer mundo avanzaremos?. Consideró que traemos el gen de La Malinche porque creemos que nos van a traicionar y eso genera retrocesos.

Recordó que nadie creía que iba a ganar y luego que tampoco iba a poder gobernar, si no tenía un Congreso, una estructura, ni un equipo, pero hoy ha resuelto 22 de los 26 puntos que ofreció en campaña.

El Bronco señaló que mientras los aspirantes de los partidos tienen toda la prerrogativa pública, un candidato ciudadano tendrá que rascarse con sus propias uñas. “Estaré definiendo a finales de diciembre, al contar las firmas, si me voy a registrar, si no lo logro no me voy a sentir mal, seguiremos trabajando fuerte en Nuevo León.

Pero “si compito, sería una gran historia no sólo para mí, sino para todos los nuevoleoneses, se imaginan, sería grandioso, que pudiera jubilar a los partidos, mandarlos a su casa, es lo que deseo, y espero que ustedes también. Es algo que pudiera generarse y si no me dan permiso pues no compito, luego faltaría si el Congreso me da o no permiso, a lo mejor se me ponen repelones y no me lo dan”, concluyó.

