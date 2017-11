"El Bronco": líder estatal del PRI “es puro pato nalgón”

México.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que el presidente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño Villareal, “es puro pato nalgón” que se pone a defender en lugar de exigir que se castigue a Rodrigo Medina y a otros funcionarios de su administración, que se volvieron millonarios a costa de desfondar al estado.

El mandatario estatal respondió a los cuestionamientos que el pasado domingo realizó en su contra el dirigente estatal del tricolor, al defender a la secretaria general del PRI, Lorena Garza Venecia, que fue inhabilitada por la Contraloría estatal para desempeñar cargos públicos durante diez años, y además tendría que reintegrar 20 millones de pesos, entregados a una empresa para un proyecto turístico, cuando fue directora del sector durante la administración anterior.

Pedro Pablo Treviño Villareal. Foto: El Universal

Rodríguez Calderón expresó que Pedro Pablo Treviño lo que tendría que hacer es ayudarle con un abogado “y que no vaya a ser el mismo que defiende a Rodrigo Medina”, como ha ocurrido con otros ex funcionarios ya que esto querría decir “que sí hay una delincuencia, y que se ha tornado una delincuencia organizada, porque son los mismos abogados de todos, y no vaya a ser que Pedro Pablo sea abogado de ellos”.

Reprochó al dirigente tricolor, “nunca escuché a Pedro Pablo cuando fue funcionario del gobierno, o cuando fue diputado, ni hoy mismo como presidente del partido, que le exija al gobierno que meta a la cárcel a Rodrigo Medina, a mí me gustaría escuchar que nos exija, que nos pida, pero que metamos a la cárcel a los delincuentes y no que defienda a los que están siendo acusados por parte del gobierno, y debieron haberlo hecho ellos, así no tuviéramos un gobierno sin recursos, y ellos funcionarios o ex funcionarios millonarios”.

Jaime Rodríguez, "El Bronco"

Pero afirmó que finalmente todos en Monterrey, así como en Nuevo León, “conocen quiénes han desfondado al gobierno del estado”. Le pidió que demuestre que las acusaciones contra Lorena Garza Venecia y otros ex funcionarios han sido sin fundamento, mientras su administración buscará probar sus delitos.

Consideró que Treviño Villarreal debería desprenderse de todos los militantes que no tiene una buena recomendación política ni función pública, porque esto afectaría al PRI. Afirmó que a todos los funcionarios de la anterior administración que han sido acusados, fueron vinculados a proceso por diversos delitos, “y eso no lo digo yo, lo dice el juez”.

Pedro Pablo Treviño Villareal. Foto, Cortesía, gob

Al comentarle que el dirigente priísta advirtió que van a devolver cada una de las afrentas al partido, El Bronco respondió: “No… es puro pato nalgón, es finalmente puras declaraciones para salir en la nota periodística, a él le encanta eso. Espero que se concentre en su trabajo de presidente del partido, y demuestre que todos los que han sido vinculados, no solamente en Nuevo León sino en todo México” son inocentes.

Agregó que el PRI se ha llenado de corrupción y ha tenido quizá la historia más negra porque (entre los partidos) por tantos militantes que han sido acusados, y hay varios en las cárceles del país, y otros están siendo perseguidos, “y todavía (con) ningún independiente ha sido así, espero que nunca”.

Jaime Rodríguez, "El Bronco"

"Creo que Pedro Pablo debe dedicarse a hacer política y no estar defendiendo lo indefendible, finalmente la sociedad sabe quiénes son ellos y no va a regresar a funcionar con el PRI", declaró.

Y respecto al señalamiento del priísta en el sentido de que Nuevo León vive gran inseguridad y en parálisis por falta de obra, reviró Rodríguez Calderón “¿Por qué no le exige a su presidente (Enrique) Peña Nieto? ¿Debe mandar más recursos a Nuevo León, o no? Agregó, ¿por qué no les exige a sus alcaldes, de Monterrey, de Guadalupe, y los demás presidentes municipales?. “Ya es tiempo que yo me defienda de esto”, concluyó el mandatario estatal.

Con Información de: El Universal

También puedes leer: