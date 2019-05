El Congreso de Sinaloa no se cerrarán puertas a manifestantes

Sinaloa.- Con todo y los insultos que hacen contra los diputados y las interrupciones de las sesiones, impedir la entrada de este tipo de manifestantes no fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó Graciela Domínguez Nava.

La presidenta de la Jucopo y coordinadora de la bancada de Morena insistió en que el Congreso del Estado debe mantener las puertas abiertas a los ciudadanos y defender su derecho de asistir a las sesiones ordinarias.

Esto tras la denuncia de algunos legisladores desde la tribuna sobre el acoso y la violencia por un grupo selecto de manifestantes.

Domínguez Nava desmintió que la máxima autoridad del Congreso haya tomado un acuerdo en relación con la denuncia de la diputada del PES, Karla Montero, y de la bancada priista, tal y como lo dijo el diputado del PRI Sergio Jacobo Gutiérrez: “En la siguiente reunión de Jucopo lo vamos a comentar. Entendemos la molestia de muchos diputados, pero vamos a tener que fijar bien esto y no incurrir en alguna violentación de derechos de los ciudadanos. Le hemos apostado al dialogo”, dijo.

Durante la sesión del martes, algunos legisladores de Morena sostuvieron un encuentro con el grupo de ciudadanos que colocó una manta con los rostros de sietes diputados de la coalición Juntos Haremos Historia exponiéndolos como traidores: “Se les invitó a tener un poquito más de orden, respetar las formas de manifestación y evitar agredir la vida privada de los diputados”, dijo.

Acuerdos sin respetar

Sin embargo, el grupo de manifestantes, quienes también fueron los autores de las piñatas en forma de rata expuestas al exterior del Congreso, se volvió a hacer presente en la sesión de ayer, lo que provocó reacción entre los diputados denunciadores.

Los protestantes del Consejo de Unidad Ciudadana colocaron las mismas mantas nuevamente al interior del pleno, por lo que el diputado del PRI Sergio Jacobo tomó el micrófono y recordó el acuerdo que, a negación de la Graciela Domínguez, se había votado en Jucopo: “En tribuna se posicionó la violencia política que estas personas todos los días hacen en contra de nosotros. La Jucopo acordó limitar el acceso a estas personas, ahí está el audio, y pido que lo haga cumplir, presidente”, dijo.

En respuesta, la presidenta de la Jucopo reiteró que no existe tal acuerdo y que solo fue una plática entre diputados, además de que no se puede violentar la normatividad del Congreso, la cual establece que las sesiones son públicas: “Que se aplique lo que corresponde la ley. A ningún ciudadano se le puede retirar del recinto si no pone el riesgo el trabajo que estamos desarrollando. No caigamos en provocaciones”, dijo.

Lamentó que lo que se dialogó entre legisladores no se traduzca en acuerdos en el pleno legislativo; sin embargo, Jacobo Gutiérrez señaló la gravedad de que la presidenta de la Jucopo afirme que los acuerdo no valen.