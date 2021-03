El Ejército es fundamental para llevar a cabo la Cuarta Transformación: AMLO

Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la consolidación de la Cuarta Transformación no podría llevarse a cabo si no se contará con el apoyo de organismos como la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Durante la inauguración del Tramo 5 del Tren Maya, el titular del Poder Ejecutivo Federal aprovechó para externar su agradecimiento a los miembros del Ejército mexicano por el respaldo que han brindado en la construcción de uno de sus 3 grandes proyectos, así como de otras tantas acciones y actividades que han realizado durante los poco más de 2 años de su administración federal, destacando que todas estas han sido en beneficio de la ciudadanía mexicana.

En este sentido, el mandatario aseguró que los elementos de la Sedena tiene la obligación de velar por la integridad del país y de sus ciudadanos, lo que incluye todo tipo de tareas a realizar aun y cuando a algunos no les parezcan lógicas para un cuerpo como este.

Señaló que a pesar de que para algunos el que las Fuerzas Armadas de México se encuentren haciendo actividades como la estructuración de uno de los tramos del proyecto ferroviario, esta dependencia tiene el deber de "contribuir al progreso de la nación", de ahí que se les encomiende este tipo de diligencias.

López Obrador subrayó que los elementos del Ejército le "ayudan mucho", puesto que sin ellos no se podría "llevar a cabo la transformación". Además de ello, no desaprovechó la ocasión para resaltar que el desarrollo de su proyecto continua su crecimiento sin ningún tipo de costo para los mexicanos, pues se han administrado los recursos públicos "con honradez", es por ello que durante su gobierno no se han "aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos ni mucho menos se ha "endeudado al país".

En este mismo evento, el mandatario federal dio a conocer que el estado de salud del general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Sedena, va mejorando, luego de que hace dos semanas volviera a contraer Covid-19 por segunda vez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González; el subsecretario de la Defensa Nacional, André Georges Foullon Van Lissum; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Argais Díaz Leal; la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezema Espinosa; y otros tantos más servidores públicos.