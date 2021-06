El Estado debe garantizar paz: desaprueba AMLO creación de grupos de autodefensa en Michoacán

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, criticó la creación de grupos autodefensa en el estado de Michoacán, ante el aumento de violencia en algunos municipios.

AMLO sentenció la creación de estos grupos de autodefensa, desaprobando que los ciudadanos tengan que armarse para brindar seguridad a sus comunidades, indicando que las autoridades son las encargadas de proteger a la ciudadanía.

Además el presidente Andrés Manuel, aseguró que los grupos de autodefensa o policía comunitaria, no dan resultados en el combate a la inseguridad y muchas veces se infiltran integrantes del crimen organizado en los grupos comunitarios.

Leer más: Confirma Rosa Icela Rodríguez detención de 5 implicados en balaceras de Reynosa

“No deben existir guardias blancas, no deben existir autodefensas porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia porque eso no da resultados, y a veces en estos grupos se infiltran maleantes”, sentenció en La Mañanera.

Andrés Manuel reiteró que es responsabilizar de los gobiernos proporcionar seguridad en los estados, indicando que se está trabajando en coordinación con os gobiernos estatales para reforzar la seguridad en las entidades con el mayor índice de inseguridad.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad y la seguridad de todos los ciudadanos, entonces estamos haciendo un esfuerzo en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, en todos lados, para proteger a la población y combatir la delincuencia y estamos avanzando en ese sentido”, mencionó.

En los últimos meses, Michoacán se ha caracterizado por la intervención de los grupos delictivos que buscan tener el control de ciertos puntos estratégicos, tal es el caso del municipio de Aguililla, en el sur de la entidad, donde ha habido enfrentamientos y bloqueos.

Ante la necesidad de protección, los pobladores se han organizado para brindar seguridad a las mismas comunidades creando los grupos de autodefensa o policía comunitaria.

Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que ya se han designado elementos de la Guardia Nacional y la Sedena en el estado de Michoacán, para el reforzamiento de la seguridad en los municipios más afectados.