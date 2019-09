El Estado ofrece disculpas por tortura y ejecución

Ciudad de México. El Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza por los hechos de desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria contra ella, su esposo y su hijo, a más de cuatro décadas de lucha.

Hace 42 años, Martha Alicia Camacho Loaiza, originaria de Culiacán, Sinaloa, tenía 22 años de edad y siete meses de embarazo, cuando el Ejército mexicano, agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y policías judiciales de Sinaloa allanaron su domicilio por pertenecer a la liga comunista 23 de Septiembre, que luchaba en contra de la desigualdad en México.

En ese momento, Martha, su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, y su vecina Josefina Machado fueron llevados a la Novena Zona Militar en Culiacán. Ahí, frente a Martha, José Manuel fue mutilado y ejecutado extrajudicialmente por la llamada Brigada Blanca.

A los cuarenta días de detención ilegal, Martha dio a luz a su bebé en condiciones indignas y fue torturada sexualmente y amenazada de muerte. Gracias al pago que hizo su padre como rescate, Martha y su bebé fueron liberados. Hechos que acontecieron en el periodo conocido como guerra sucia.

Hoy, a 42 años de estos hechos, Martha Alicia recibió una disculpa pública en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que el acompañamiento que ha recibido por parte del Centro Prodh, con quien interpuso un juicio de amparo, logró que le fuera concedido y determinó que los delitos cometidos contra Martha y su esposo fueron crímenes de lesa humanidad y debían seguir en investigación.

Sin presencia militar

«Para mí es muy importante la admisión de responsabilidad porque esto implica reconocer lo que viví y que las autoridades asuman su obligación», dijo en su intervención Martha Camacho.

Además, afirmó que esta disculpa pública por parte del Estado mexicano es una luz, una esperanza, un punto de partida, con lo cual espera que se abra la puerta para otras familias y colectivos, y pidió que esto no quede solo en una disculpa, pues hay que seguir avanzando.

Destacó que esta disculpa la debía recibir también su esposo, José Manuel, a quien se lo arrebataron los militares: «Lamento mucho que no esté la Sedena, ya que perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época. Reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución. ¡Qué lamentable! Debieran estar aquí!», señaló Martha, pues fue al interior de las instalaciones de la Novena Zona Militar, en Culiacán, donde se cometieron dichas atrocidades, expuso.

También dijo que el Estado debe tomar medidas para garantizar la no repetición, pues destacó que sanar al país requiere justicia, verdad y memoria, pues mientras los casos del pasado no se resuelvan, estas graves violaciones de derechos humanos seguirán ocurriendo si el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no trae justicia a los casos de ayer y hoy: «En ello radica la oportunidad de que el cambio de régimen se convierta en un verdadero proceso de transición democrática», dijo.

Asimismo, destacó que, después de 42 años, este es el primer Gobierno que reconoce las violaciones a derechos humanos, y que solo es el inicio del camino que lleve a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y a medidas de no repetición.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, explicó que observaron en este proceso omisiones importantes y falta de diligencia por parte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la entonces Procuraduría General de la República, pues el 7 de febrero del 2013 se les notificó el no ejercicio de la acción penal al determinar la prescripción de los delitos de allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad.

Señaló que lo anterior quedó evidenciado en el amparo en revisión 209/2014 resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien determinó que estas conductas en realidad constituyen los medios comisivos para el delito de tortura, por lo cual sostuvo que se realizará una investigación diligente y efectiva para esclarecer la verdad de los hechos.

Disculpas públicas

En ese contexto, en junio del 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó su carácter de víctimas de violaciones a derechos humanos por los siguientes hechos relatados en la resolución, que finalmente determina el Plan de Reparación Integral del Daño en su favor emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en junio de este año: «A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado, en el periodo histórico conocido como guerra sucia, por el que usted, señora Martha Camacho, fue detenida arbitrariamente, torturada y desaparecida de manera transitoria; por el que usted, señor Miguel Alfonso, fue torturado y desaparecido de manera transitoria; y por el que el señor José Manuel Alapizco fue detenido de manera arbitraria, torturado y privado de la vida extrajudicialmente, hechos perpetrados por parte de la Policía Judicial del estado de Sinaloa, de la Dirección Federal de Seguridad y por el Ejército mexicano», dijo Sánchez Cordero.

La secretaria de Gobernación también indicó que el Estado mexicano hace un compromiso por garantizar la reparación integral de los daños que provocaron las autoridades desde el 19 de agosto de 1977, y, a su vez, reiteró el compromiso de este Gobierno de implementar las medidas necesarias para la no repetición de los actos que violentaron sus derechos humanos.

¿Qué debe garantizar el Estado?

En entrevista para EL DEBATE, Martha Camacho comentó que estas acciones realizadas por el Estado mexicano son una pequeña muestra para alcanzar la justicia transicional, que es un símbolo de recuperación de la memoria: «Claro que es mucho, porque después de cuarenta años nunca lo habíamos logrado, y para mí sería la culminación de la alegría que me pudieran acompañar las señoras. Espero que esta disculpa se pueda replicar aquí en Sinaloa», y añadió que no solo merecen una disculpa, sino también el reconocimiento de su lucha.

En cuanto a las acciones de reparación de los daños, Martha Camacho considera que el Estado debe continuar con otras acciones, como mejorar las labores en la comisión de atención a víctimas en el estado de Sinaloa y en todo México; que se garantice una atención digna para los familiares de desaparecidos, incluyendo la atención psicológica; que el estado pueda proveer de espacios donde se den capacitaciones y talleres, pues no todas las personas entienden en qué consisten las leyes, en especial las leyes de atención a víctimas y de desaparecidos.

Mencionó que ellos actualmente tienen espacios con ese fin, mantenidos por iniciativa propia, por la cooperación de los integrantes de los colectivos y de personas que generosamente donan en servicio y en especie.

Pide también que continúen las investigaciones, especialmente aquellas de análisis de datos en los archivos históricos, pues ahí considera que hace falta mucho trabajo de organización, lo que es importante porque representa el rescate de la memoria, lo que permitirá generar medidas de no repetición.

Martha Alicia Camacho también observa que hacen faltan laboratorios de ADN, pero lo que más hace falta es la coordinación, porque no hay comunicación entre los estados para cotejar si los restos encontrados en un lugar del país puedan pertenecer a familiares en otro.

Camacho sugiere además que se habilite un lugar que sirva como museo dedicado a la memoria de los horrores vividos durante la guerra sucia, pues la memoria es clave para educar a las nuevas generaciones.

A través de los años, Martha Alicia sigue luchando por ver un México con mayor justicia social y oportunidades para todos.

Un periodo negro

En los años 60 y 70, en México actuaron diversos grupos guerrilleros que surgieron en distintos puntos del país, lo mismo en las zonas rurales que en las grandes ciudades. El Estado mexicano enfrentó esta ola de grupos armados no con la ley, sino con violencia, misma que rebasaba incluso los marcos legales instituidos en nuestro país. A esta manera terrorífica de enfrentar a los guerrilleros se le conoce como guerra sucia.

EL DEBATE publicó el caso de la señora Martha Camacho en la edición de este domingo. Puede leer la entrevista completa aquí.

Justicia Transicional

¿Qué es?

Toda variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, se sirva a la justicia y se logre la reconciliación.

¿Qué la integra?

En el marco de la justicia transicional se debe propiciar la formación de una comisión de la verdad, el acceso a la justicia y rendición de cuentas por parte de instituciones y Gobiernos, la reparación del daño a las víctimas y la promesa de no repetición mediante la gestión de acciones adecuadas en el contexto político y social en que se vive. (CNDH, 2014).

Un paso hacia la justicia

El reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los grupos subversivos en los años 70 representa un paso hacia la justicia transicional y restaurativa.