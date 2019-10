El Estado se arrodilló ante la delincuencia: Marko Cortés

Ciudad de México.- "Es muy triste que el Estado se haya visto vulnerado y arrodillado ante la delincuencia organizada", afirmó el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, luego de afirmar que se debió a la liberación de un criminal con orden de aprehensión, con lo cual se mandó un pésimo mensaje de hasta dónde puede llegar la amnistía del gobierno morenista, que pone en riesgo la vida, patrimonio y tranquilidad de los mexicanos.



"Se mandó un pésimo mensaje a los mexicanos porque quedó muy claro que en México el Estado de Derecho está vulnerado, se mandó el peor de los mensajes a todos los mexicanos porque hoy los delincuentes saben qué hacer, para poderse librar de la persecución y de la justicia", dijo el panista.

Asimismo, añadió que "se manda un pésimo mensaje a todos los mexicanos, porque vemos que estamos vulnerables ante el actuar de los criminales y ante la debilidad de las Fuerzas Armadas comandadas, en este caso, por el Presidente de la República".

El Estado vulnerado y arrodillado ante la delincuencia organizada, un pésimo mensaje de hasta dónde puede llegar la amnistía del @GobiernoMX que pone en riesgo la vida, patrimonio y tranquilidad de los mexicanos https://t.co/Btj8dPIJex — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 19, 2019



Las declaraciones fueron realizadas en el marco de los informes legislativos de los diputados federales Sarai Núñez Cerón y Ricardo Villareal García, el dirigente nacional del PAN dijo que México queda muy mal parado ante la comunicad internacional porque se doblegó ante los criminales.



"Si no renuncia el Gabinete de Seguridad, si no renuncia el Secretario, estaríamos entendiendo que hay una altísima complicidad al más alto nivel del gobierno con la delincuencia organizada", advirtió.

Estamos ante un #EstadoFallido, por ello en el #PAN hacemos nuestro más enérgico reclamo por el sometimiento del @GobiernoMX a la delincuencia organizada: @MarkoCortes pic.twitter.com/YCXQojCBLr — Acción Nacional (@AccionNacional) October 18, 2019



Cortés Mendoza afirmó que a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, el gobierno de Guanajuato combate a la delincuencia y busca que no lleguen los cárteles a la entidad. Destacó que Guanajuato es el ejemplo de gobierno a seguir, porque a pesar de las circunstancia de inseguridad, hay crecimiento y se atraen inversiones productivas.



"Expresamos todo nuestro respaldo al gobernador Diego Sinhué, porque con total decisión ha enfrentado a los grupos delictivos que vienen de otras entidades federativas y más bien, nosotros nos sumamos a su estrategia y le exigimos al gobierno federal que mande refuerzos, que no deje solo a Guanajuato, entendemos que Guanajuato fue el único estado de todo el país que perdió en la campaña López Obrador, que no castigue a Guanajuato, que mande más fuerzas armadas", exigió.



Desde Guanajuato, dijo, Acción Nacional manda un claro mensaje de rechazo al autoritarismo, "que lucharemos por el Estado de Derecho y la aplicación de la ley. Es desde aquí, desde Guanajuato, la cuna de la Independencia, en donde lucharemos que haya equilibrios de poderes y contrapesos, porque las personas puedan vivir tranquilas y en paz".