El Gobierno federal es de ocurrencias, sin resultados: Alito Moreno

De gira por Sinaloa, Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, candidato a la presidencia nacional del PRI, reconoció que este partido vive la peor crisis de su historia, pero al mismo tiempo aseguró que ganará la dirigencia para emprender su transformación y la de México. También se refirió a la Administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como «un Gobierno de ocurrencias y sin resultados».

En entrevista para EL DEBATE, el gobernador de Campeche con licencia reconoció que el Revolucionario Institucional ha dejado de ser un partido crítico que esté de lado de las causas de los ciudadanos, por lo que se comprometió a encabezar una dirigencia nacional que primero promueva la unidad interna, donde los jóvenes y las mujeres tengan igualdad de oportunidades, y que al mismo tiempo sea «un partido de oposición firme, combativo y con carácter».

¿Qué lo animó a buscar la presidencia nacional del PRI?

Primero, que es el momento más complicado y difícil que vive el PRI en su historia. Yo soy un militante del PRI de toda mi vida. Tengo 44 años de edad, 29 de militante. El partido me dio todas mis oportunidades, el ser dos veces diputado federal, senador de la República, gobernador de Campeche, presidente del PRI, dirigente juvenil, síndico en la capital, brigadista, promotor del voto. Decidí buscar la presidencia, primero, porque le tengo un profundo amor al partido, pero creo firmemente que el PRI necesita construir no solo una nueva calidad de vida para los mexicanos, sino construir un partido propositivo, moderno, abierto a la participación democrática, donde decida la militancia, que decidan las y los priistas de base, de a pie, los líderes, los dirigentes que sudan la camiseta. Hoy tenemos la oportunidad, ante la falta de resultados del Gobierno de la República, de tener un partido que no esté mudo, que critique, que señale, que proponga.

¿Qué dejó de hacer el PRI para caer en esta crisis?

No estar de lado de las causas de los ciudadanos; no saber ser un partido de oposición. El PRI hizo muchas cosas como Gobierno, pero no supimos comunicar. La soberbia de las oficinas gubernamentales, de no acercarse a la gente, el alejarse de las causas de los ciudadanos. Qué debería estar haciendo el PRI hoy: encabezando a los miles de trabajadores que están despidiendo del Gobierno federal injustificadamente; debería estar encabezando la defensa de las estancias infantiles, porque hay mujeres que no tienen en dónde dejar a sus hijos; debería estar señalando la falta de crecimiento económico, la falta de generación de empleo. Ve cómo estamos en turismo, en seguridad. Este es un Gobierno que no ha sabido dar resultados, es un Gobierno de ocurrencias.

¿Qué papel jugarán los jóvenes y las mujeres con usted dentro del partido?

A los jóvenes tenemos que escucharlos, no decirles qué hacer. Tenemos que abrir el partido, que los jóvenes lleven sus propuestas, escucharlos. Los jóvenes son innovación, modernidad permanente; tienen grandes ideas, tienen grandes proyectos; son emprendedores, y les vamos a abrir las puertas del partido a la capacitación, a la preparación política y a los espacios para que sean diputados, regidores, que tengan esa oportunidad de hacer carrera política. Y con las mujeres, impulsaremos una agenda prioritaria para ellas, una agenda legislativa, una agenda primero en el partido, de apertura política para cumplir con la paridad de género, los términos de igualdad, que tengan participación. Y en la agenda legislativa con los senadores, diputados y en los Congresos locales, impulsar una agenda para erradicar la violencia total en contra de las mujeres.

¿Cómo piensa unificar a los distintos grupos al interior del PRI?

Convocando, primero, a una campaña de respeto. Qué bueno que va a haber competencia política; vayamos a las urnas. A nuestra compañera Ivonne Ortega y a José Encarnación Alfaro (fórmula que también busca la dirigencia nacional del PRI), nosotros los respetamos, son compañeros de partido, vamos a una competencia interna, y en ella decidirá la militancia. Los adversarios, lo detractores, están afuera del partido.

Ivonne Ortega ha dicho que usted es el candidato del expresidente Enrique Peña Nieto, que incluso usted pactó con López Obrador y con los gobernadores. ¿Qué responde a esos señalamientos?

Yo respeto. Es un partido de libertades. Nosotros respetamos las opiniones, aunque no las compartimos. Todos son actores políticos en tiempo y en momento. A mí me tocó ser gobernador del estado de Campeche con el expresidente de la República y me tocó ser gobernador con el entonces candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador y ahora presidente de México. Los políticos hacemos política, construimos acuerdos; nosotros tenemos que tener una relación respetuosa, institucional, para que le vaya bien a Campeche. Y lo que sí he dejado claro desde el día que me registré como candidato a la presidencia del PRI es que este es un Gobierno de ocurrencias, un Gobierno que no da una, que no tiene resultados. Lo he dicho con claridad: Morena no es un partido, intenta serlo, es un ave de paso, nació ayer, gobierna hoy, y se irá mañana; le vamos a ganar.

¿Cómo es su relación con el presidente?

Tuvimos una relación de respeto, una relación él como presidente de la República y yo como gobernador de Campeche, una relación institucional. Primeramente Dios, con el apoyo de las y los priistas, seremos el presidente y la secretaria general del PRI, y tendremos una relación él (AMLO) como presidente, yo como dirigente de un partido opositor; eso sí, un partido opositor firme, claro, combativo, con mucho carácter, y le vamos a señalar todos los errores que cometa este Gobierno, siempre para que le vaya bien al país.

¿No veremos un partido entregado?

Compromiso contigo, aquí lo vamos a hacer, primero Dios, espero regresar aquí a EL DEBATE. Nosotros seremos un partido combativo, un partido firme. Claro que estamos listos y puestos para ganar la gubernatura aquí en el 2021.

¿Cómo contrarrestar la imagen de un partido corrupto en el PRI?

Sin duda, hubo una narrativa por parte de la oposición, por parte de nuestros detractores, nuestros opositores, de señalar que el PRI era un partido corrupto, que había actos de corrupción, pero también hay en Morena, también hay en el PAN, también hay en el PRD, en el Verde, en todos los partidos. Yo sí soy categórico y te lo digo: quien comete un delito y quien ha estado involucrado en actos de corrupción, tienen nombre y tienen apellido. Nosotros celebraremos cuando se denuncie, cuando se combata y cuando se le proceda legalmente y se le aplique la ley a quienes violen la misma y a quienes cometen un ilícito, del partido político que sea. Lo que sí te puedo decir es que, a siete meses de esta Administración, han dicho muchas cosas, y no hay nadie tras las rejas.

¿Ve transparencia en el actual Gobierno?

Está a la vista de todos: un Gobierno poco transparente, un Gobierno poco abierto. Las licitaciones son puras adjudicaciones directas por parte del Gobierno. Jamás en la vida, en lo que llevo, había visto un desabasto de medicamentos. Vean el tema del turismo, del sargazo en Quintana Roo, con una falta de sensibilidad y responsabilidad al decir que no pasa nada; el tema de los aeropuertos, el tema de una refinería (la de Dos Bocas), cuando hoy estamos impulsando las energías limpias a nivel mundial.

¿Qué opina de la forma en que se ha puesto en marcha la Guardia Nacional?

Nosotros no regateamos nada como partido en las Cámaras. Se le dio el apoyo a la modificación, a ley de la administración pública federal, porque el Gobierno también tiene esa opción de organizarse, de presentar sus programas y proyectos para garantizar la seguridad.

Y ahí están los videos cuando dijo que en menos de seis meses se iba a resolver el tema de la inseguridad, cuando dijeron que los militares iban a regresar a los cuarteles porque no estaban capacitados para hacer labores de seguridad.