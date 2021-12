"El INE es el basurero de la democracia mexicana": Alfredo Jalife

"Salieron que con el presupuesto insuficiente (...) imagínense estar de cuentachicles ahora con la democracia, esos deberían estar contando votos, no dinero, pues ya no, son monetaristas parecen banqueros o cajeros, yo creo que son cajeros electorales más que consejeros electorales", declaró Jalife.

"¿Ninguno de esos asesores les dijo que no pueden desacatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia? A esos también hay que seguirlos eh (...) a ese Murayama hay que seguirle sus cuentas la UIF , yo creo que ahí Pablo Gómez, que es bueno para esas cosas, yo creo que sería bueno ver las cuentas de estos seis consejeros electorales", planteó.

Jalife-Rahme añadió que los asesores del INE son " pepenadores de suelditos ", por lo que cuestionó si ninguno de los 262 asesores pudo advertir a los consejeros electorales que no pueden desobedecer la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la revocación de mandato de AMLO .

El académico no dudó en referirse al Instituto Nacional Electoral como "el basurero de la democracia mexicana", explicando que en la época helénica esto recibía el nombre de "establo de Augias", quien según la mitología griega poseía un ganado portentoso que dejó estéril a su país por la gran cantidad de excrementos de los rebaños.

Raúl Durán Periodista

