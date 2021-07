El INE necesita que lo ayudemos: Gutiérrez Müller da promoción a consulta ciudadana; acusa desinterés

México.- La académica y escritora, Beatriz Gutiérrez Müller, arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al acusar de desinterés en la promoción de la consulta ciudadana para enjuiciar a los últimos 5 expresidentes.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se tomó la libertad de promover la consulta ciudadana que se realizará este 1 de agosto, la cual, en su consideración, no ha tenido al atención que merece por parte del INE.

Gutiérrez Müller aseguró que el INE ni siquiera instalará las casillas necesarias para realizar a consulta en toda la República Mexicana.

A través de sus redes sociales Beatriz Gutiérrez pidió a los ciudadanos acudir a las urnas este 1 de agosto ironizando sobre el tratamiento que el INE ha dado al ejercicio democrático.

“El INE necesita que lo ayudemos un poco a promover la consulta, aprobada por los tres poderes de la Unión. Parece que no tiene mucho tiempo para ocuparse de ella, o cierto desinterés en publicitarla por parte de la mayoría de los integrantes del órgano colegiado”, escribió Gutiérrez Müller.

La esposa de AMLO aseguró que el INE no ha sido claro sobre dónde serán instaladas las casillas para la consulta ciudadana, además de que estas no serán instaladas en su totalidad.

“Espero que no sea así. Pero, la verdad es que no informan mucho dónde votar porque, además, no se instalará la totalidad de casillas a las que estás acostumbrado. Por ejemplo, Colima solo tendrá 337 mesas receptoras y Campeche, 416”, agregó.

Beatriz Gutiérrez indicó que se reservará su derecho para revelar como votará en la consulta pero anticipó que sí participará del ejercicio, contrario a la posición de su esposo Andrés Manuel, quien a pesar de haber promovido la consulta ciudadana, aseguró que no participara de esta, con el afán de que sea la ciudadanía quien decida.

La consulta busca investigar y enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por delitos distinto a traición a la patria, único ilícito por el que se puede imputar a un exmandatario en México.