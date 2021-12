El INE no es el cuarto poder, pero quiere serlo: Alfredo Jalife

México.- El analista geopolítico Alfredo Jalife aseguró que el INE no es el cuarto poder, pero quiere serlo debido a las afrentas contra el Poder Judicial y el gobierno de AMLO en torno a la revocación de mandato.

En su cápsula "La Suprema Corte derrota a los sediciosos 'consejeros electorales' del anti-democrático INE", publicada en YouTube, Alfredo Jalife fue cuestionado sobre si considera al INE como un cuarto poder junto al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, lo que negó rotundamente, pues como su nombre lo dice claramente: es el Instituto Nacional Electoral.

"Ellos (INE) quieren ser el cuarto poder, pero no lo son, es un instituto, ahí está su nombre: instituto, no es poder, los otros son poderes", explicó.

Jalife-Rahme añadió que además de los tres poderes de la unión existe el poder ciudadano, que se ha reforzado con las redes sociales a lo largo de los últimos 20 años. Este poder es tan efectivo, dijo, que puede poner en jaque a cualquiera de los otros poderes del país, pero requiere organización y congruencia en la ciudadanía.

"Ahora hay poder ciudadano, yo llevo 20 años manejando este concepto del poder ciudadano, si el nuestro no es visible, no es vinculante, pero es muy efectivo, nosotros podemos poner en jaque a cualquiera de los poderes, siempre y cuando estemos organizados, seamos congruentes y tengamos idea de la dinámica que desea el país", expuso el conferencista.

En contraste, Alfredo Jalife reiteró que el INE no goza de legitimidad ciudadana e incluso se ha visto muy "anti-Morena" durante el gobierno de AMLO con sus tensiones con la 4T.

"No son el cuarto poder, no gozan de la legitimidad ciudadana; todo lo contrario, se han visto muy anti-Morena (...) pero no son un cuarto poder, ellos quieren jugar como si lo fueran", criticó el académico.

En la misma conferencia, el especialista acusó a los consejeros del INE de lavado de dinero, por lo que sugirió que deberían ser investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

"Yo le apuesto sin ver (...) me atrevo a decir que estos cuates lavan, fíjense lo que son las cosas, es una hipótesis de trabajo, yo creo que hay un gran lavado de dinero que no se ha investigado en el seno del INE, lo digo con responsabilidad", sostuvo.

Desde hace dos décadas Jalife ha estado sugiriendo la eliminación del Instituto Nacional Electoral, al que considera antidemocrático y un despilfarro de presupuesto.

El tema se ha puesto de nuevo sobre la mesa a la luz de las tensiones entre el INE y el gobierno de AMLO por haber aplazado la revocación de mandato, a lo que la Suprema Corte respondió ordenando al órgano electoral llevar a cabo la consulta popular programada para marzo de 2022.