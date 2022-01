El INE responde a Morena con personaje "Al Chipotle"; niega ser el órgano electoral más caro

"El @INEMexico es el órgano electoral más costoso de toda América Latina y no hace valer la democracia. Les falta voluntad. #INETraidorALaDemocracia", escribió Morena.

El Instituto Nacional Electoral reprochó que el presupuesto de los partidos políticos no ha sido cuestionado por nadie, aunque también se le carga al INE y esté definido en la Constitución.

"Desde 2014, el @INEMexico interviene en la organización de todas las elecciones en México, las federales, desde luego, y las locales. Eso también incrementa su gasto año con año y no sólo en cada elección federal. Todos los años hay elecciones", señaló.

El instituto resaltó que la mayoría de los órganos electorales del mundo no se encargan de realizar un padrón electoral ni credenciales para votar con foto, no así con el INE, que destina cerca del 30% de su presupuesto para estos fines.

"Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. ¡No se dejen engañar!", dice "Al Chipotle" hacia el final del breve video compartido por el INE.

En el video, el personaje "Al Chipotle" explicó que el INE no sólo se hace cargo de organizar elecciones en México, sino que también emite credenciales electorales en el país y el extranjero, capacita a funcionarios de casillas, entre otras cosas.

Raúl Durán Periodista

