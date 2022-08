El INE se convirtió en el Instituto de la Censura: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que el Instituto Nacional Electoral se ha convertido en el Instituto de la Censura, luego de que promoviera multas contra periodistas con mensajes propagandistas.



Durante su conferencia matutina, AMLO fue cuestionado sobre las medidas que el INE ha interpuesto sobre periodistas e influencers para eliminar sus opiniones sobre política, asegurando que era ua extralimitación por parte del organismo autónomo.

“No le corresponde al INE multar a un periodista. Es un exceso. Ya se está convirtiendo en el Instituto de la censura”, declaró el presidente Andrés Manuel

Incluso, ironizó sobre las multas establecidas por el INE a los periodistas, indicando que él les podía ayudar a pagarlas si era necesario, pidiendo a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que le adelantara su “domingo”.

Si se necesita cooperar para pagar la multa yo ayudo. Ahorita no tengo aquí, peor buscaría yo de mis ahorros, le pediría yo a Beatriz que me adelantara el domingo”, dijo entre risas del auditorio en Palacio Nacional.

El presidente indicó que los consejeros del INE “están muy obnubilados, fuera de sí, muy molestos. Es por lo mismo. Qué les puede preocupar un tuit, un mensaje, no pasa nada. Yo tengo el primer lugar en ataques y no pasa nada”.

“Cuando ya empiecen a decir que soy muy inteligente y que ya hasta se me está poniendo negro el pelo, me veo joven, eso sí me preocuparía mucho. Pero si siguen atacando, es que vamos muy bien. La gente está muy apoyadora, a favor de la transformación”, puntualizó.