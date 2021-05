El Índice de Paz México 2021: Volutas de esperanza en un abismo de violencia

Sinaloa.- Acaba de estrenar el Índice de Paz México 2021, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Es la aplicación a nivel de los 31 estados más la CDMX del mismo algoritmo del Índice de Paz Global — una medida integral de seguridad que compara datos de 163 países. En total, los resultados son deprimentes.

Pero hay volutas de esperanza, como el estado Sinaloa, que ha subido desde el lugar 30 en la primera edición del Índice, en 2013, hasta 16 en la versión actual. Corresponde a una transformación desde un estado infamoso por violencia a nivel global, hasta un estado más pacífico y, sobre todo, más resiliente.

Todavía hay mucho por hacer. Pero cuando hay una ráfaga de violencia o un incidente espectacular como el Culiacanazo, la ciudadanía actual responde de una manera coordinada para limitar el daño y ayudar a los afectados, algo casi impensable en 2013 o 2014. Regresaremos a la resiliencia local.

Primero, los datos nacionales. El nivel de paz en México sí mejoró 3.5 por ciento en 2020, comparado con 2019, pero desde una base pésima. Desde 2015 hasta 2020, la tasa de homicidio subió 84 por ciento en México. De las 10 ciudades más violentas a nivel mundial, seis están en México. El homicidio se ha convertido en la principal causa de muerte para los varones entre 10 y 54 años de edad. A cuatro años del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, México sigue siendo el país más peligroso del mundo para los periodistas, y uno de los más letales para activistas, candidatos políticos y policías.

Durante la pandemia, los robos y homicidios ordinarios declinaron, pero las ejecuciones del crimen organizado incrementaron en casi igual medida, cancelando progreso alguno. Bajo el estrés y enclaustramiento de la cuarentena, estallaron los niveles de adicción y violencia familiar. Como resultado, los datos demuestran aumentos alarmantes de narcomenudeo y feminicidio. El costo humano es tremendo.

El costo económico es igual de enorme. Según el Índice, la violencia inflige un daño equivalente a 22 por ciento del PIB en México, un costo 7 veces más grande que toda la inversión pública en atención médica, y 6 veces más grande que la inversión pública en educación. Hay cuatro estados en donde el costo de la violencia supera 40 por ciento del PIB estatal: Zacatecas, Guanajuato, Guerrero y Michoacán.

Sin exagerar, uno puede decir que, en un país de ingresos medio altos como México, la violencia es la diferencia entre un país rico y un país pobre.

A pesar de la gravedad del daño, México gasta solamente 0.73 por ciento del PIB en seguridad y el sistema judicial, el nivel más bajo en las Américas y en toda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El número bajo de jueces per cápita, el porcentaje alto de reos no sentenciados y el mal estado de todo el sistema de readaptación social recalcan esta falta de inversión.

Es válido considerar bien estos niveles de inversión, y razonable pensar en fortalecerles. Pero la construcción de paz no es solamente una cuestión de contrarrestar la violencia con fuerza suficiente. La violencia es multifactorial, tiene raíces sociales profundas y sus heridas se agudizan con el tiempo.

La sociedad en la construcción de paz

Para tratar con esta complejidad de la violencia, los teoristas de la paz separan los conceptos de “paz negativa” y “paz positiva”. La paz negativa significa la ausencia de la violencia y se mide con la incidencia de varios tipos de violencia. La paz positiva significa la presencia de las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas con el tiempo.

Para el Índice, el IEP analiza más de “25 mil indicadores de progreso económico y social para determinar cuáles tienen relaciones estadísticamente significativas con la paz”.

Estos indicadores se dividen en ocho pilares: buen funcionamiento del Gobierno, entorno empresarial sólido, distribución equitativa de recursos, aceptación de los derechos de los demás, buenas relaciones con los vecinos, libre flujo de información, altos niveles de capital humano y bajos niveles de corrupción.

Midiendo la paz así, podemos ver los roles que todos podemos tener en el proceso de construcción de paz — para que no sea una caricatura de criminales en contra de policías, un modelo totalmente inadecuado para el conflicto que vivimos. Igual de importante, podemos medir los resultados y pensar estratégicamente en dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos.

En México, se destaca la brecha entre la paz positiva, en donde México ocupa el lugar 71 de 163 países, y la paz negativa, donde ocupa el 137 de 163. Sencillamente, en México hay mucha violencia, pero también muchos recursos disponibles para contrarrestarla. Es buena noticia en el sentido que no tenemos que crear nuevas instituciones, sino apalancar fuerzas ya existentes. Y es precisamente este proceso por lo cual Sinaloa (y Culiacán en particular) ha logrado un estado más pacífico y resiliente.

Colaboración

Los autores del Índice señalan la difusión del concepto y las métricas de la paz positiva en Sinaloa como catalizador para la construcción de un estado más pacífico. A partir de 2017, los foros organizados por Rotary Internacional, los diplomados presentados por la Universidad de San Diego y La Fundación Carlos Slim, y toda la programación de la Fundación GC-1 ha recalcado la importancia de fortalecer los ocho pilares de la paz positiva y de hacerlo siempre con un espíritu de colaboración que trasciende instituciones, sectores y partidos políticos.

Haber participado en este proceso es el honor de mi vida. Pero, como todos los diseñadores y facilitadores de estos programas, yo sé muy bien que los actores violentos más importantes responden a sus propios estímulos. A veces nos van a lastrar y no podemos ni prevenirlo completamente ni dejar de exigir justicia.

No obstante, a corto plazo, mucho de nuestro trabajo consistirá en documentar el daño, limitar su difusión y crear alternativas. El genio detrás de todo esto no viene de nosotros, sino de los propios ciudadanos que trabajan por un Sinaloa más pacífico, sus redes, proyectos y organizaciones. Nuestra misión sigue siendo humilde pero honesta al apoyarles y darles la confianza de que no están solos.

Esta solidaridad es la esencia de la paz positiva, y nos ofrece una voluta de esperanza en un abismo de violencia.

Violencia

Manifestación

Activistas de los grupos de Rastreado-ras realizan una protesta en Culiacán en el Día de las Madres exigiendo justicia e investigaciones.

El Dato

Patrones

La paz en México mejoró en un 3.5 por ciento en 2020, marcando un cambio después de cuatro años de deterioros sucesivos, informó el Índice de Paz de México. Indica que muchas de estas mejoras se produjeron como resultado de la interrupción de las actividades ilegales causadas por la pandemia de covid-19 y que “también surgieron en el contexto de cambios de largo plazo en los patrones de violencia en el país”.