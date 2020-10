El Mijis comparte cómo es su lucha contra el cáncer de próstata

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, que hace unos días revelo que desde hace un año tiene cáncer de próstata, compartió en redes sociales como es la lucha contra la enfermedad.

“El Mijis” compartió en twitter junto a un mensaje, una fotografía donde se le puede apreciar en un hospital y dando a conocer como es su proceso de quimioterapias en la lucha en contra del cáncer de próstata.

Hace unos días, Carrizales Becerra dio a conocer en una entrevista con Azucena Uresti, periodista de Milenio Televisión, que en un principio se guardó la información para no lastimar a su familia, pero al final recibió el apoyo de toda su gente.

Pues la verdad soy cobarde porque me cayó de sorpresa y yo no quería causarle dolor a mi familia, me lo guardé. Fui a checarme, me hicieron unas pruebas y fue cuando detectaron que ya estaba avanzado. Al final de cuentas, ahorita están conmigo las personas que quiero, son los que me están motivando, mi barrio, mi gente”.