"El PRD olvida que el PAN les cometió fraude en 2006"

Ciudad de México.- El líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a su ex partido, el PRD, "se le olvida que el PAN les cometió fraude en el año 2006 y repiten las mismas prácticas antidemocráticas que el PRI, por lo que una eventual alianza o Frente Opositor, sería promiscuidad política", ya que sus ideologías y programas se contraponen.

También advirtió que a un año de distancia de las elecciones "haremos historia al ganar e instituir un verdadero Estado de derecho, porque actualmente hay un Estado chuecho y de cohecho".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: El Universal

Asimismo, el líder de Morena aseguró que ante las próximas campañas electorales, se intensificará la guerra sucia en su contra, "incluso con espionaje, pero no me preocupa porque me han espiado desde hace años porque soy opositor", y advirtió que la gente no deberá hacer caso sobre el miedo que intentarán meterles contra ese partido y sus propuestas.

"Nosotros respetamos los derechos individuales y colectivos, los sociales, las creencias, a los empresarios, respetamos a todos" y a un año de distancia de los procesos electorales presidenciales, aseguró que harán historia al ganar, porque entonces si lo que pondrán en práctica el "auténtico Estado de derecho, no un estado chueco y de cohecho como existe ahora", aseguró.

"Nosotros respetaremos todo, la libertad de credo, el pensamiento, las individualidades y a los empresarios que tienen porque se lo han ganado con su esfuerzo, nosotros solamente estamos y estaremos en contra de los corruptos", subrayó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: El Universal

"Espían hasta a los periodistas del régimen, están espiando a todos, no quiero que haya paranoia, pero les recomiendo que apaguen su celular", declaró en entrevista al finalizar su mitin en Mérida.

Dijo que hasta en ese evento en el parque de La Paz llegó gente del Cisen (de Gobernación) para espiar y grabar todo, para enviárselo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, "lo tengo bien fildeado", aseguró.

"A donde quiera que vamos está Bucareli News, siempre está grabando, los tengo bien fildeados",comentó, durante un evento realizado en el Parque de la Paz, ubicado al poniente de la ciudad.

Con Información de: El Universal

También puedes leer