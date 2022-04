El PRI no votará reforma eléctrica del presidente AMLO; presentará contrapropuesta

México.- Arropado por la bancada de diputados del PRI, el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, anunció que el partido votará en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que junto al PAN y PRD presentarán una contrapropuesta.

“Los legisladores del PRI hemos decidido votar en contra de la reforma”, dijo entre aplausos de sus correligionarios. “Nuestro voto es en contra. No la habremos de aprobar, aunque a Morena no le guste. Estamos por presentar una contrapropuesta”, afirmó.

Contrapropuesta

“El PRI votará en contra de la reforma eléctrica y presentaremos con nuestros coaligados una contrarreforma”.

En el mensaje, el líder tricolor indicó que la reforma presidencial es un peligro para México, pues pone en riesgo el marco legal para la inversión.

“Su propuesta está al margen de la ley, violenta la Constitución. La propuesta de Morena es un peligro para México”, agregó. “Pone en riesgo el marco legal para la inversión”.

Alejandro Moreno aseguró que a su partido no lo presiona nadie y que el “grupo en el poder” ha esparcido la idea de que los pueden comprar. “Al PRI nadie lo presiona. La decisión del partido siempre fue clara. Al PRI no lo presiona nadie. Vamos a seguir caminando con Acción Nacional”, aclaró.

“El grupo en el poder ha esparcido que nos pueden comprar. Lo rechazamos: los priistas somos hombres con carácter”. “Los traidores a la patria son los que violentan la Constitución”.

La contrarreforma del PRI

Alejandro Moreno comentó que el gobierno está autorizando gasolinazos, pero al mismo tiempo está perdiendo mucho a la par, “cientos de miles de millones de pesos en subsidios a las gasolinas, no tienen políticas o son ocurrentes o contradictorias”, dijo.

Explicó que se tomó esta decisión después de siete meses de estudiar la iniciativa del presidente.

En el mismo sentido, la diputada federal sinaloense, Paloma Sánchez Ramos, dijo a Debate que no es solo un voto en contra de la reforma, sino que además el PRI presenta una propuesta que resultó de escuchar a especialistas y a empresarios, además de un análisis durante siete meses.

Detalló que en la contrapropuesta que presenta el PRI se piensa en las energías limpias, en el futuro y en que realmente disminuya el costo de la energía eléctrica.

“No hemos sido como ellos, que lo único que hacen es quejarse, echar culpas al pasado y no terminan resolviendo nada, nosotros decimos no a lo que nos presentan, pero analizamos esta reforma, escuchamos a especialistas, empresarios y vimos lo que conviene y lo que no, esa reforma que presenta Morena es un retroceso a México, como su partido, pero nosotros presentamos una contrarreforma analizada y bien estudiada”.

Apertura de Morena

La también diputada federal sinaloense, Merary Villegas, resaltó a Debate que el análisis de la reforma eléctrica ya se encuentra en comisiones y seguramente se estaría votando en el pleno la próxima semana.

“La postura de nuestro coordinador de Morena siempre ha sido de apertura, entendemos que es un ejercicio parlamentario en donde estamos conscientes que no tenemos la mayoría de los votos para sacar adelante una reforma constitucional y eso nos obliga a escuchar a la oposición, a atender las propuestas de la oposición”, destacó la diputada.

Resaltó que la contrapropuesta que presenta el PRI a esta reforma tiene muchas coincidencias con la actual, por lo que se deberán buscar acuerdos, primero en las comisiones y después ser discutido y votado en el pleno.

“Se han hecho parlamentos abiertos como nunca en la historia de la Cámara de Diputados, también asambleas informativas en todos los distritos federales de nuestro país y más, creo que por información ya no falta, la información ya la tenemos clara, no solamente las y los legisladores, sino la población en general, entonces creo que lo que hace falta son los acuerdos y justamente en eso están trabajando en comisiones”.

De parte de Morena, dijo, se tiene toda la disposición para escuchar y analizar la propuesta del PRI, sobre todo porque hay legisladores en ese partido que tienen mucha afinidad con la visión del sector eléctrico.

“No tengo duda que vamos a sacar adelante esta reforma eléctrica, porque en el fondo hay coincidencias. Aprovecho para expresarle a los priistas sinaloenses que pongamos de nuestra parte para la construcción de acuerdos por el bien de México”.

Para entender...

Inversiones en energía

Para que la reforma eléctrica de AMLO se apruebe en la Cámara de Diputados federal se necesitan 333 votos, que es la mayoría calificada, se tienen hasta el momento 280, ha señalado el diputado morenista Manuel Rodríguez.

Tras la visita del encargado de clima, John Kerry, a México y su reunión con el presidente esta no se modificó en lo esencial, señaló López Obrador.

El gobierno controlaría el 54 por ciento de la generación eléctrica y un 46 por ciento los privados. Se prevé que la reforma se vote la próxima semana en la Cámara de Diputados, luego debe pasar al Senado.

Los datos

Propuesta

AMLO propone cancelar acuerdos y renegociar con empresas que tienen los llamados contratos de autoabasto, es decir, que generan su energía, pues según el presidente por influyentismo estas compañías tienen subsidios de la CFE. Negó se pierda dinero por indemnizaciones.

Preocupación

Estados unidos se opone a la reforma de AMLO porque considera que amenaza con violar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) y que pone en riesgo inversiones. Junto con el PRI, el PAN y el PRD se han opuesto a la reforma del presidente.