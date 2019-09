El PRI tomará decisiones claves para el 2021: Osorio Chong

Sinaloa.- Para el PRI, aún no es tiempo de hablar de futuros rostros políticos para las elecciones del 2021, expresó el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong.

A su arribo al aeropuerto de Culiacán, con el fin de acudir al primer informe legislativo del senador Mario Zamora Gastélum y de los diputados federales del PRI Erika Sánchez Martínez y Alfredo Villegas Arreola, el exsecretario de Gobernación reiteró su apoyo y respaldo para los representantes de Sinaloa.

Acompañado del diputado René Juárez Cisneros, de Guerrero, y del senador Manuel Añorve Ramos, el ahora legislador de la Cámara Alta manifestó que el PRI estará tomando los acuerdos y las decisiones correctas para jugar un buen papel en las elecciones del 2021.

Dijo que durante su estancia en la capital sinaloense sostendría encuentros con diversos grupos empresariales para tratar temas presupuestales del próximo año, con el objetivo de conocer las necesidades del estado.

Respaldo

Sobre el motivo de su visita, el exsecretario de Gobernación reconoció que en Mario Zamora existe un gran líder sinaloense, que gestiona por su estado y busca las formas de favorecerlo; sin embargo, afirmó que la presencia en su informe no significa alguna certeza de su futuro político: “Reconozco el trabajo de los diputados, y particularmente de Mario Zamora, que es un muy destacado senador que da la cara a su estado y da todo su esfuerzo para poder ayudar”, dijo.

Asimismo, expresó que aún no es momento para definir el futuro electoral del PRI: “No es momento para hablar de ello, hoy tenemos que ver por Sinaloa. Hay que destacar que aquí las cosas van caminando bien, ya vendrán otros tiempos”, mencionó.

El campo

Osorio Chong se pronunció a favor de la asignación de mayor presupuesto federal para Sinaloa, sobre todo para el sector agrícola, que en la propuesta del presidente de la República presenta graves disminuciones que no favorecen la productividad del estado: “Que en el campo no se le debiliten los recursos, no se debilite Sinaloa. Sin duda, es el estado número uno en la producción de nuestro granos y no puede estar sin el apoyo federal”.

Reiteró que el PRI fue un firme opositor a las leyes secundarias de la reforma educativa recién aprobada en el Senado y aseveró que el futuro educativo de México prevalecerá en un contexto de baja calidad.

Arribo

En punto de las 18:20 horas, el coordinador de la bancada priista del Senado de la República llegó a Culiacán. Llegó siendo acompañado por el diputado federal René Juárez Cisneros y del senador Manuel Añorve Ramos.