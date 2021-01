El H9 informó como conoció a Salvador Cienfuegos

México.- En las conversaciones de Blackberry que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) entregó a la Fiscalía General de la República (FGR), Daniel Isaac Silva, conocido como “El H9”, narra a Juan Francisco Patrón Sánchez "El H2", líder de la organización, encuentros que habría tenido con el General Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en 2015.

Un señor muy güero que hasta los cachetes tenía rojos, mayor de edad, bien educado, uniformado y con un hijo, así es como un operador del Cártel H2, Daniel Isaac Silva "El H9" describe a "El Padrino", personaje que la DEA sostiene que era el General Salvador Cienfuegos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El Padrino me dio el nombre de salbador snfuego sepeda (sic)", reporta Silva a su jefe el 9 de diciembre de ese año.

El hecho de que el militar no sea del color de piel descrito en esos chats ni tampoco tenga hijos varones, hizo desconfiar a la Fiscalía General de la República (FGR) desde el inicio de la investigación.

Al paso de las pesquisas, concluyó que no había pruebas de que Silva tratara con el ex titular de la Sedena o que incluso hubiese tenido contacto con él por mensajería electrónica.

Más bien, suponen que "El H9" inventó esta historia para estafar con sumas millonarias a su jefe, entonces acosado por sus rivales de los llamados Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Desde el primer momento, Silva empezó a contarle al líder criminal que había establecido relación con "El Padrino", quien aceptó ayudarles a conseguir contactos que les apoyaran con los embarques de cocaína desde Sudamérica.

Leer más: Departamento de Justicia de Estados Unidos: México violó tratado al publicar expediente de Salvador Cienfuegos

El General también le habría prometido enviarle un teléfono satelital a "El H2" para proteger sus comunicaciones, presentarse "amistades", no llevar a cabo operativos contra su organización en Nayarit y ayudarles a recuperar la plaza de Mazatlán, todo esto según lo escrito en chats por "El H9".

Pero ese apoyo del General, del que se ufanaba "El H9", le salía muy caro a jefe. Y la FGR cree que es una historia que inventó Silva para estafar al líder de la organización.

El Padrino me ha quitado en 20 días 11 melones. Me quitó hasta lo de las vacas que mandé a Efra a comprar. A ver cómo le hago este fin de semana que lleguen", le dice "El H2" a "El H9" en una conversación del 10 de febrero de 2016.

Leer más: López Obrador miente, no fabricamos evidencia contra Cienfuegos, dice exdirector de operaciones de la DEA

A pesar del costo y de que Patrón tuvo algunas dudas, "El H9" terminó convenciéndolo de todas sus historias y tratos con el General.

"Quiero tener 60 años o más y acordarme de él como si hubiera sido mi guía en este mundo tan difícil", dice Patrón Sánchez a su subordinado.

"Que primero Dios sueño con ser grande, pero también quiero cambiar la historia de la mafia, que no me anden buscando para matarme, quiero hacer todo lo mejor que pueda para que me quieran".