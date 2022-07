“El Poder Judicial es un obstáculo grande para abatir la corrupción”: Imelda Castro Castro, senadora de Morena

Culiacán, Sinaloa.- El obstáculo más fuerte para avanzar en México contra el crimen organizado se encuentra en el Poder Judicial, lo que ha llevado a Imelda Castro Castro, senadora de Morena, a presentar una iniciativa de transparencia ante la opacidad y presuntos actos de corrupción que prevalecen entre los jueces, expresó.

Entrevistada por EL DEBATE, la legisladora se pronunció por la necesidad de evaluar la estrategia nacional de seguridad, porque es una función esencial del Senado de la República, que el 19 de abril de 2019 se aprobó y que están en el momento de realizar ajustes, pero no cambiarla.

Dos estrategias

Cuestionó por cuál estrategia de seguridad cambiarla si solamente se tienen dos en la década, que es la estrategia Calderón-García Luna, que se conocen los resultados y lo fallido, y la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una concepción sobre la seguridad humana de “abrazos y no balazos”, que es una simplificación irónica, porque en campaña tuvo una expresión similar y ahora como presidente entiende que no se puede seguir hablando así, ante la pregunta de la oposición que quieren una nueva estrategia de “balazos y no abrazos”.

Ratificó que la estrategia de seguridad es correcta y que se debe continuar por dar frutos, que está compuesta por acciones para la justicia social, de cero impunidad y que está bajando los delitos, que esto no significa que sea excelente o perfecta, pero están bajando los delitos.

Fuerzas armadas

La legisladora defendió la confianza de los ciudadanos hacia las fuerzas armadas, que lo demuestran en los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha incrementado la confiabilidad con la Guardia Nacional, que sustituyó a la Policía Federal, pero aceptó que el país se encuentra en una transición y no es fácil revertir una historia de complicidades de sectores de las policías.

En esta administración se espera un verdadero cambio, sobre todo de seguridad y crimen organizado, pero otros tienen una percepción de que no hay cambios.

“Sí hay cambios de fondo que tienen que ver con una estrategia nacional de seguridad, que está sobre una serie de pilares y el horcón del medio es atender las causas de fondo, que tiene que ver con ganarle al crimen organizado, los ejércitos de jóvenes y personas de las cuales se han estado surtiendo, a partir de la pobreza, de la miseria y de la falta de oportunidades en colonias populares de las ciudades y en la zona serrana del país. El segundo pilar es combatir los delitos y en la mayoría han bajado sustancialmente en el país... ¿Cuál es el tema que no se ha podido combatir totalmente, es lo relativo a los temas del fuero común, los homicidios, feminicidios, entre otras. Aunque los homicidios han bajado a nivel nacional, siguen estando presentes, no se ha avanzado tanto como en lo federal, con las fiscalías de los estados, las policías municipales y en el quehacer cotidiano de muchos cárteles, como sucedió recientemente en Chihuahua”.

¿Le va alcanzar el tiempo para hacer esta reforma en materia de seguridad al actual gobierno?

“En seis años no se va a resolver y en cuatro años vemos que no hemos podido con eso, que es un reconocimiento del presidente de la República, que precisamente estaba en una conferencia de prensa en Chihuahua cuando dijo que si no resolvemos el problema de la seguridad, no vamos a ser recordados como buenos gobernantes. Que es una confesión muy delicada del presidente de la República, porque sabemos que no hemos podido y en dos años sí creo que se van a sentar las bases y van a seguir bajando los delitos. El tema de la seguridad, como otros temas profundos, no se resuelven de la noche a la mañana y no es un tema de magia, porque viene una inercia y nosotros revisamos cómo estaban los delitos cuando Felipe Calderón deja la Presidencia de la República, se incrementó y así se la dejó a Peña Nieto, porque se fue cultivando y filtrando el tejido social y ahorita tenemos esa pus, que tiene que ver con esa herida profunda que hay”.

En estos dos años ¿qué pudieran esperar los sinaloenses en cuestión de seguridad, como qué cambios habrá que puedan asegurar que se van a cumplir?

“En el tema de los programas sociales se está avanzando, incluso el gobernador del estado ha sido pionero en programas para personas con discapacidad para convertirlo en un derecho universal en Sinaloa. La ampliación de los programas en la sierra como Sembrando Vida; apoyos del gobierno federal en el consumo para abatir un poco la inflación, el subsidio a los energéticos y el generar una nueva refinería va a impactar también a Sinaloa y también bajar los delitos y combatir las complicidades en los territorios, que es una realidad y en el municipal. A veces las presidentas o los presidentes municipales, algunos por voluntad propia o por presión, a veces hay plata o plomo y esa realidad es la que se vive en Michoacán, Guerrero y Chihuahua, que no se puede desconocer que también está presente en Sinaloa. Se espera que vayan a bajar más los delitos, pero con una visión de fondo”.

¿Hay complicidades de las que menciona en Sinaloa?

“No se puede hablar de un territorio, es nacional, se trata de verlo de fondo y no es la voluntad de una persona, de un presidente municipal, sino que hay un entramado que se vino haciendo de impunidad, y mientras haya va a haber un caldo de cultivo para que se reproduzcan estas conductas”.

¿Cuál es el mayor obstáculo de la estrategia de seguridad?

“El obstáculo más fuerte que tenemos hoy en día para avanzar en materia de justicia y combate al crimen está en el Poder Judicial, porque ahí todavía hay una serie de complicidades y cuántos jueces no han liberado a delincuentes. Hay un problema de conceptualización del delito y salen y luego se comprueba que recibieron una gran cantidad de dinero y se tienen muchos casos en varios lugares. Creo que el tema está en los jueces, en el Poder Judicial, en general, y en las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República, que está claro que en los últimos meses hay ineficacias en la FGR y hay lentitudes en la integración de las carpetas de investigación e ineficacia”.

FRASES

“El tema de las fiscalías tiene que ver con las carpetas de investigación que se hacen con ineficacia para no vincular a proceso”.

“Voy a presentar en las próximas semanas una iniciativa sobre transparencia de todos en el Poder Judicial, que es el más opaco”.

“El Sistema Anticorrupción es un paraguas abollado y entra el agua por todos lados y es totalmente obsoleto, que se tiene que reformar”.

“Estoy valorando mi reelección, pero depende de la ciudadanía y que Morena me reconozca este derecho, y habrá que hacer encuestas”.

UNAS INICIATIVAS DE SU AGENDA LEGISLATIVA

Reforma a ley General de niñas, niños y adolescentes

Hace una semana presentó una iniciativa sobre identidad de género, que tiene el propósito de que menores de edad cambien su acta de nacimiento sin realizar un juicio.

Iniciativa de Protección a alertadores de la corrupción

Basado en dar seguridad a los ciudadanos que decidan interponer una denuncia o alerta, como una acción para combatir la corrupción en cualquier gobierno.

Una Reforma CONSTITUCIONAL electoral democrática

Apoya bajar el costo de la democracia, que es onerosa y que consiste en adelgazar al INE y al TEPJF, que desaparecen tribunales regionales y los Oples.

Reforma constitucional de la Guardia Nacional

Se trata de modificar el mando y que esté bajo la Secretaría de la Defensa Nacional y no sea civil, para tener lo que se conoce como fuerzas intermedias.

EL PERFIL

IMELDA CASTRO

SENADORA

*Fecha y lugar de nacimiento:

30 de noviembre de 1968 en Agua Caliente de Cebada, Sinaloa. Sin.

*Estudios: Licenciatura en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestría en Ciencia Política

*Experiencia: Docente de la UAS, fue regidora del Ayuntamiento de Culiacán. Diputada local en 2001-2004 y 2013-2016. Senadora de la República desde el 1 de septiembre de 2018 a la actualidad.