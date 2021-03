"El Presidente López Obrador está mal informado": Rosario Robles  

CDMX.- Rosario Robles afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está mal informado por suponer que ella está imputada de un delito de corrupción y señalar que debe resarcir el daño económico ocasionado por la Estafa Maestra para alcanzar un beneficio legal.

En su cuenta de Twitter, la ex titular de la Sedatu y la Sedesol dijo que el ilícito por el cual está procesada no contempla el pago de la reparación del daño, que asciende más de 5 mil millones de pesos.

Al mismo tiempo, lamentó que el jefe del Ejecutivo federal interfiera en decisiones de un organismo autónomo como la Fiscalía General de la República.

"Las declaraciones de hoy demuestran que el Presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño. Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es", expresó la ex Secretaria de Estado.

Esta semana la ex funcionaria presentó a la FGR una nueva oferta para alcanzar un procedimiento abreviado que consiste en declararse culpable y asumir una condena de 6 años de prisión, con una reducción de la tercera parte, y sin reparar el daño.

En su conferencia de esta mañana, López Obrador dijo que para negociar, la ex funcionaria debe resarcir el daño.

"Esto lo ve la Fiscalía, ellos van a decidirlo. Sí, como regla nosotros planteamos que donde se demuestre que hubo corrupción tiene que haber reparación de daño", respondió el Mandatario.

"Nosotros pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere, si no todo lo que se robaron, porque fue muchísimo en el periodo neoliberal, ya lo hemos dicho, fue un gran saqueo, que se consiga lo más que se pueda".