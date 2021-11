El Presupuesto 2022 aprobado por Morena es para caprichos de AMLO: Ricardo Anaya

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés aseguró que el Presupuesto de Egresos 2022 aprobado por los diputados de Morena y sus aliados es un error grave, pues además de ser insuficiente obedece a los "caprichos" del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En un nuevo video publicado este lunes en redes sociales, Ricardo Anaya criticó que casi 120 mil millones de pesos del presupuesto, lo destinado a la inversión física, se irá al aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, las tres obras insigne del gobierno de AMLO, que el panista considera sus "caprichos".

"El Presupuesto para 2022 que acaban de aprobar Morena y sus aliados es otro gravísimo error (...) El verdadero gran problema es en qué se quieren gastar todo ese dinero que proviene de tus impuestos. Hay una parte del presupuesto que ya está comprometido, pero de lo que se dedica a obras de infraestructura, lo que técnicamente se llama inversión física, la mayor parte se van a los tres caprichos de López Obrador: Santa Lucía, el Tren y la absurda refinería", dijo.

Leer más: EN VIVO: Conferencia Mañanera de AMLO hoy 15 de noviembre de 2021

Anaya resaltó que, mientras se reduce el presupuesto para rubros como salud, educación, apoyo a pequeños negocios y cuidado del medio ambiente, hay "un engaño" sobre las cifras. Explicó que aunque en el Presupuesto de Egresos 2022 señalan que lo destinado a salud subirá 33%, si se reduce lo que va a vacunas y adeudos del IMSS e ISSSTE, en realidad se reduce en 3 mil millones de pesos.

"¿Cómo se atreven a bajar el presupuesto de salud en plena pandemia?", cuestionó, recordando que el gobierno de AMLO desapareció el Seguro Popular, afectando a 16 millones de mexicanos, a quienes "en lugar de ayudarles gasta en una absurda refinería".

"Luego está el problema de la deuda (...) No es cierto que no ha subido la deuda, basta con ver los datos de la Secretaría de Hacienda de López Obrador, con él la deuda ha aumentado 24%, eso es muchísimo, no hay otros datos", afirmó el excandidato presidencial del PAN.

Por último, Ricardo Anaya criticó "la farsa del combate a la pobreza" del gobierno de AMLO a la luz de su reciente participación en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde cuestionó la inacción de las Naciones Unidas en apoyo a los pobres y propuso su "Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar".

A este respecto el panista subrayó que en México el número de pobres ha incrementado 4 millones entre 2018 y 2021, según la última medición del CONEVAL, el organismo oficial en la materia, por lo que AMLO no tiene de qué presumir ante la ONU.

"No cabe duda que es candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Ya se le olvidó que durante su gobierno el número de pobres ha aumentado? (...) ¿Qué puede presumir López Obrador? ¿Cómo no se muerde la lengua cuando repite que 'primero los pobres'? Lo que pasa es que este gobierno es pura palabrería y cero resultados. Sus promesas se quedaron en eso", añadió.

El excandidato presidencial le pidió al presidente de México que deje de "vender espejitos" con sus falsas promesas, pues "nos pone en ridículo", ya que sus propuestas "no tienen pies ni cabeza", por lo que Anaya firma que la historia recordará a AMLO por sus "mentiras" y "pésimos resultados".

Leer más: Presenta Ricardo Monreal iniciativa para impedir el matrimonio infantil en México

"Ya deja de vender espejitos aquí y en el mundo, te pones y nos pones en ridículo. Tus propuestas no tienen pies ni cabeza y tus programas son pura estrategia electoral. De algo puedes estar seguro: la historia te dará tu lugar, pero por tus mentiras y tus pésimos resultados. Como alguien por ahí decía: no cabe duda que tenemos mucho, pero mucho pueblo, pero tan poco gobierno", concluyó el panista.