El SAT no pidió la Constancia de Situación Fiscal: Raquel Buenrostro

Ciudad de México.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, informó que la institución de la Secretaría de Hacienda no pide la Constancia de Situación Fiscal, sino las empresas han pedido el documento a los trabajadores.

Durante La Mañanera de este 8 de julio, Raquel Buenrostro indicó que, como parte de la identificación de los contribuyentes, era necesario que las empresas conocieran el código postal de los trabajadores, dato que se encuentra en la Constancia de Situación Fiscal.

La funcionaria destacó que el SAT ya tiene los datos necesarios para identificación, por lo que la institución no necesitaba la constancia.

Hay prórroga

Las empresas estaban obligadas a corroborar los datos de los empleados hasta el 1 de junio, dejando el trámite casi hasta la fecha, por lo que, durante el mes de abril y mayo, se saturó el sistema para realizar el trámite.

Sin embargo, Raquel Buenrostro informó que se aprobó una prórroga que extiende hasta enero del 2023 el tiempo en que los trabajadores deberán presentar la Constancia de Situación Fiscal a sus patrones.

El no entregar la constancia, no debe representar una retención de salario para los trabajadores, aclaró la jefa del SAT, además de indicar que si el empleado conoce sus datos (RFC y código postal) no deberá tramitar la constancia, sino dar a conocer la información a su patrón.