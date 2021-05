"El Toro" acabó siendo senador y gobernador: Loret de Mola sobre Salgado Macedonio

Guerrero.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que no será "La Torita", Evelyn Salgado, quien gobierne Guerrero de ganar las elecciones, sino su padre Félix Salgado Macedonio, quien además es senador.

En el episodio 26 de Latinus, Loret de Mola y Brozo se reunieron en las playas de Acapulco con una botarga de toro en alusión al apodo del morenista para conversar sobre diversos temas, entre ellos la candidatura de la hija de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, el desenlace de las tensiones entre el senador y el INE por el retiro de su candidatura.

Doble fuero para Félix: senador y gobernador, porque 'La Torita' si gana no va a mandar (...) el que va a mandar es Salgado", dijo Loret.

El payaso Brozo, por su parte, dijo que Salgado Macedonio gobernará "a través de la niña" Evelyn Salgado, pero además tiene su lugar en el Senado de la República, por lo que cree que cuando advirtió al INE "me los voy a chin#$", se refería a que lo haría como senador.

En ese sentido, Carlos Loret de Mola recalcó que nadie ha podido hacer algo así, recordando que Olga Sánchez Cordero "quiso ser senadora y secretaria de Gobernación", Manuel Velasco gobernador y senador, pero "éste (Félix Salgado) las dos cosas simultáneamente, ¿quihúbole? ¿Y se pasa la Constitución por dónde?", cuestionó con sorna.

Previamente, el conductor de Latinus había planteado que un abusador sería gobernador y senador, en alusión a las denuncias que pesan contra el morenista, a lo que Brozo apuntó que "El Toro" acabó siendo "Torita", como aparecerá Evelyn Salgado en las boletas electorales.

En otro momento del programa, apareció un "vendedor de dulces" con una playera con la inscripción: "¡Vamos con Toro! Félix Salgado, gobernador Morena". "El sueño de Andrés Manuel", dijo Loret tras sugerir que el presidente la use durante una de sus conferencias mañaneras.

¡Hay Toro!

Hace apenas una semana que arrancó la campaña electoral de Evelyn Salgado Pineda como nueva candidata de Morena a gobernadora de Guerrero, fue ella a quien eligió el dirigente del partido, Mario Delgado, para sustituir a su padre tras la resolución del INE de quitarle la candidatura.

Acompañada de Félix Salgado Macedonio, "La Torita" inició su mitin pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, y ante sus simpatizantes se comprometió a combatir la corrupción y llevar la Cuarta Transformación a Guerrero.

"Nuestro gobierno no tolerará actos de corrupción. El motor de mi gobierno serán los jóvenes y las mujeres", resaltó la morenista.

Sentenciando que "hay toro", Félix Salgado había celebrado días antes la elección de su hija para sustituirla como candidata de Morena, asegurando que apoyará a Evelyn en todos sus eventos de campaña, a la vez que reiteró sus amenazas contra las autoridades electorales.

"A ellos se les olvidó que soy senador de la República y me van a oir mi pico en la tribuna, ahora sí me los voy a ch*ngar, me los voy a ch*ngar y bonito, ahí nos vamos a ver las caras, el INE y el Trife", advirtió el excandidato.