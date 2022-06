El “abrazos, no balazos” es en realidad el pacto de AMLO con el narco: Lilly Téllez

Ciudad de México.- La senadora Lilly Téllez se fue contra AMLO, luego de asegurar que su “estrategia” de seguridad de “abrazos, no balazos”, es sólo el nombre del pacto que el presidente de México ha puesto con el crimen organizado.

La senadora del PAN retomó sus dichos sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ha catalogado como el brazo derecho del narcotráfico en el país, refrendando una información proporcionada por el reporte “Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations”.

Lilly Téllez explicó en un hilo en Twitter cómo la DEA también ha reconocido que, durante la actual administración, han aumentado los homicidios en México, derivado del incremento de la violencia e inseguridad en el país.

La sonorense destacó que, de acuerdo al reporte, entre 40 y 65 por ciento de todos los homicidios en México están relacionados con el crimen organizado, mismos que han aumentado en los últimos años.

En este sentido, Téllez destacó que la política del presidente Andrés Manuel para no actuar contra los criminales, es el pacto para que se mantengan los nexos entre el narco y el gobierno.

“Esto confirma que en México no hay Estado de derecho. Veo con profunda indignación y preocupación que “abrazos, no balazos” no era una estrategia de seguridad, en realidad es el nombre del pacto de AMLO con el crimen organizado y ha provocado más violencia que nunca”, destacó en el hijo la senadora.

“no actuar”

Y es que, en los recientes días, se dio a conocer un video donde civiles atacan a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde, con palos, golpean las camionetas donde se encuentran los militares.

Sin embargo, destaca en las imágenes que los elementos de seguridad no intervienen para detener la agresión en su contra, sino que permiten que se dañen los vehículos, reservándose a observar a los civiles que mantiene la cara tapada.

El video pronto se hizo viral en redes sociales, donde fue retomado por diferentes actores políticos, cuestionando las estrategias de seguridad del Gobierno Federal, luego de que AMLO asegurara que no se podía atacar a los criminales porque también son seres humanos.