"El acto autoritario más grave": Loret de Mola critica decreto de AMLO sobre obras de la 4T

"Con el Decreto del Secreto, el presidente López Obrador da otro paso en su consistente ruta para anular la ley si no le conviene y usarla cuando le sirve contra cualquiera que no piense como él", apuntó el columnista.

Loret se refirió al acuerdo de AMLO como el " decreto del secreto ", advirtiendo que con esta acción el mandatario reafirma su intención de "anular la ley" cuando no le conviene o para ajustarla a sus propósitos, pues él mismo explicó que lo firmó para "brincarse los amparos" contra sus obras emblema, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya .

"En 5 renglones, el presidente López Obrador ejecutó el acto autoritario más grave en lo que va de su gobierno (...) Nadie se puede amparar , nadie tiene tiempo de evaluar si es viable o no, no hay obligación de licitar nada ni de rendir ningún informe sobre cómo se maneja el dinero...", señaló Loret.

Raúl Durán Periodista

