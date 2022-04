El análisis de la reforma eléctrica divide opiniones

Sinaloa, México.- La reforma eléctrica plantea dos narrativas completamente distintas, pero que mantienen la discusión del tema entre las cúpulas políticas a nivel nacional y que ninguna aporta información real y oportuna a la ciudadanía, consideró el columnista y analista político Osvaldo Villaseñor Pacheco.

La reforma eléctrica que podría estarse votando la próxima semana, se encuentra actualmente en discusión desde la parte oficial y la oposición.

En la mesa de análisis organizada por Debate, (https://cutt.ly/EFk7Nil), el columnista explicó que la narrativa más fuerte es la que se puede decir oficial, puesto que es la que defiende Morena por ser la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Efectivamente, hay una narrativa sin ningún sustento que pueda explicarle a la gente y entender con manzanitas por qué la reforma eléctrica de AMLO va a provocar que se puedan tener tarifas más bajas y pedimos explicarle eso a la gente, porque lo que está planteando la reforma eléctrica del presidente López Obrador va en contrasentido a la lógica de tener energía más barata”, consideró.

Cabe mencionar que, tras la lectura de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, Va por México (PRI, PAN y PRD) presentaron una contrapropuesta a esta misma reforma.

Dudas

Osvaldo Villaseñor dijo que las dudas se generan porque la reforma está planteando el uso de más carbono en la energía, como lo hacen actualmente, y no están recurriendo a las energías limpias más baratas.

Se habla de soberanía, agregó, y detener el control de la economía, pero a la vez hay que decir que México no se puede comparar con otros países que han dado pauta a la apertura de la industria eléctrica, porque en México se sigue teniendo la rectoría de la industria eléctrica del sector energético; en México, el gobierno tiene la distribución y la comercialización de la energía eléctrica, y en la producción es la única parte donde se permite la parte privada.

La otra parte de la narrativa, señaló, es de una oposición fuerte hacia lo que queremos entender que plantea el gobierno federal, que es tener un control de la energía y que pone en una circunstancia de desventaja para los empresarios y para la gente común y corriente, señaló el analista.

“Si el gobierno tiene todo el control de la industria energética, que es una industria vital para el desarrollo del país, y conociendo cómo se aplica la ley en este gobierno de la Cuarta Transformación, donde el presidente es el que manda y está por encima de todo y que no hay un respeto al Estado de derecho, entonces el presidente va a decidir a quién le da y a quién no le da energía”.

Por tanto, insistió, ninguna de las dos narrativas de la reforma eléctrica aporta información útil a la ciudadanía que sustente los argumentos planteados y garantice que es la mejor opción.

“Efectivamente, en la parte de gobierno avientan un rollo muy general, pero sin el menor sustento. Pero si tuvieran la oportunidad de explicarnos por qué la luz va a ser más barata si se aprueba la reforma de Andrés Manuel López Obrador, efectivamente nos va a beneficiar. Pero si se dice todo lo contrario y nada más se queda en un rollo y en una narrativa, entonces creo que la sociedad sigue todavía en medio de un mar de dudas”.

Representante ciudadano

Por su parte, el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, resaltó que la reforma es fundamental para la cuestión de los precios de las tarifas eléctricas.

“Yo me voy a los precios de las tarifas y veo con tristeza que no es cierto que vayan a bajar las tarifas eléctricas, lo estoy demostrando con documentos, con información de la propia Comisión Federal de Electricidad, porque todo lo que les estoy diciendo es información sacada de ellos”, agregó.

Asimismo, en su participación en la mesa de análisis, como representante de la sociedad civil, Padilla Montiel cuestionó si la reforma quiere formar un monopolio para la CFE que genere más corrupción, porque, al menos es lo que muchos entienden de los planteamientos políticos de esta reforma.

Como respuesta, la diputada federal y panelista en esta mesa de análisis Yadira Marcos destacó que la CFE no está buscando lucrar con la electricidad, sino que la reforma eléctrica busca principalmente establecerlo como un derecho de todos los mexicanos.

“Si la gente cree que aquí están carísimos los recibos de luz, corremos el riesgo de que sigan aumentando si no se aprueba la reforma, entonces necesitamos regular con esta reforma que estamos impulsando. Es importante hacer el llamado a los ciudadanos a que estén pendientes la próxima semana, cuando estaríamos discutiendo esta reforma, y la intención es lograr la aprobación”.

La diputada federal morenista resaltó que no se trata de colores ni de partidos, sino de defender el patrimonio de la nación. “No estamos en la disputa de quién es más fuerte, sino que estamos luchando y defendiendo el patrimonio de todos ustedes y de todos nosotros”.

Argumentos

Asimismo, la columnista y analista política Paola Gárate, quien además es exdiputada federal del PRI, lamentó que los argumentos que presentan los morenistas para defender la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador no tengan sustento ni se apeguen a lo que requiere la sociedad.

Destacó que los legisladores morenistas deberían atender la propuesta que presenta como oposición la coalición Va por México, que representan los partidos PRI, PAN y PRD, donde, con 12 puntos estratégicos, dijo, pretenden defender al pueblo de México de una reforma eléctrica retrógrada que no beneficiaría en nada la economía de las familias.

Reformas

Morena presenta la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, de la reforma publicada en el DOF en el año 2013.

Propuesta

La reforma eléctrica en discusión fue presentada por el Ejecutivo federal, pero la representación de los partidos PRI, PAN y PRD, como oposición, presentaron una contrapropuesta con 12 puntos estratégicos.

Opiniones:

“Queremos que la electricidad sea un derecho mexicano”

Nancy Yadira Santiago Marcos, diputada federal de Sinaloa.

“Esta reforma es crucial para los sinaloenses y para todos los mexicanos”, dijo la diputada federal Yadira Marcos durante su participación en la mesa de análisis.

Dejó claro que se necesita nacionalizar la industria eléctrica, que la CFE recupere la soberanía energética, porque actualmente, destacó, todo lo que está pasando es consecuencia de la reforma eléctrica que se aprobó en el 2013, “que aprobaron los políticos anteriores que en su mayoría son de oposición”.

Destacó que actualmente la CFE no controla el uso de la electricidad, y al 2021, la CFE produce solo el 32 por ciento de la energía eléctrica del país, “no porque no pueda producir más, sino porque la ley no le permite producir más”.

Dijo que el 68 por ciento de la energía eléctrica la producen los sectores privados, por lo que cuestionó entonces cuál es el beneficio si ya más de la mitad lo tiene el sector privado.

“Al contrario, la luz está cada vez aumentado y esa ha sido la consecuencia de esta reforma del 2013 y nosotros pretendemos con esta nueva reforma que la CFE vuelva a ser una empresa fuerte y pública del Estado, que genere por lo menos el 54 por ciento de la energía que se consume en nuestro país. Los privados, claro que van a seguir participando, pero ellos van a poderlo hacer hasta en un 46 por ciento”, explicó.

Dijo que con la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal se buscan equilibrios.

“Necesitamos brindar a nuestro país la oportunidad de una verdadera procesión energética, ordenada y planificada, porque actualmente no es así, las reglas no están claras y, lamentablemente, en la reforma del 2013 hubo muchas lagunas que han usado o usado mal algunos privados.

La CFE no está buscando lucrar con la luz, estamos buscando que sea un derecho de los mexicanos”.

PERFIL

Nombre: Nancy Yadira Santiago Marcos.

Representación: Diputada federal de Morena.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

“No debemos hacernos ilusiones de tarifas bajas”

Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa A. C. Foto: Debate

“El pueblo somos todos, no solo los que siguen al gobierno en turno”, expresó en su introducción a la mesa de análisis Guillermo Padilla Montiel.

El presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa A. C. explicó, con argumento histórico, que en el año 2016, en una reunión con el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizada en Los Mochis, se le entregó un estudio sobre las tarifas eléctricas y se le informó de los problemas que traía consigo la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto.

“Le manifestamos que uno de los aspectos principales era el cobro por concepto de porteo (pago de compañías privadas por usar las líneas de distribución de CFE), el cual se nos hacía ridículo porque no alcanza a cubrir el costo de mantenimiento, pero en lugar de sentarse a negociar un acuerdo de ganar-ganar ambas partes, como presidente se puso a despotricar en contra de los privados que aportan, según datos de CFE, el 23 por ciento de capacidad instalada de generación, con una inversión superior a los 10 mil millones de dólares”.

Dijo que, en un dado caso, México tendría que pagar, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio y, si esto se llevara a los tribunales internacionales, el monto a pagar sería de varias decenas de miles de millones de dólares, “en lugar de buscar financiamiento o asociaciones estratégicas de inversión en otras fuentes de energía con proyecciones a largo plazo, no lo hace. Tenemos ingenieros, investigadores altamente capacitados que podrían interesarse en la energía inalámbrica, y para eso se debe de actuar en la innovación tecnológica, que parece no le interesa al gobierno”.

En conclusión, dijo, no debemos de hacernos ilusiones de tarifas más baratas por el manejo político en que se ha manejado y se sigue manejando la CFE.

PERFIL

Nombre: Guillermo Padilla Montiel.

Representación: Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa A.C.

Lugar: Los Mochis, Sinaloa.

“No dejan de sorprender los argumentos sin sustento”

Paola Gárate, columnista política. Foto: Debate

Carentes de verdad y ambiguos, son los argumentos con los que Morena presenta la reforma eléctrica”, expresó Paola Gárate.

La columnista política resaltó que las principales cuestiones a exponer ante la ciudadanía es sobre lo que es la reforma eléctrica.

“Es una reforma retrógrada que hace que regresemos a las energías contaminantes, y esto es gravísimo. Es regresar a que puedan tenerse costos más elevados en todos los sentidos”, consideró en su primera participación en la mesa de análisis.

Dijo que la reforma propuesta por el Ejecutivo federal, donde aseguran que pretenden nacionalizar y que se recupere la soberanía eléctrica, no está bien planteada porque, dijo, en ningún momento se ha perdido la soberanía.

“En el pleno se ha visto que no son capaces ni siquiera de mover una coma, ni siquiera tomar la más mínima propuesta que le hace la oposición, entonces no buscan equilibrios, sino que es el agandalle, el abuso y la división que cada día busca que sean más grande entre la ciudadanía, y no nada más en tintes políticos y de partidos, sino en general el desprestigio a las instituciones, el debilitamiento del andamiaje de la administración pública como tal. Hablan de planeación, pero lo que menos ha tenido este gobierno es planeación”, agregó.

Dijo que los resultados que se han tenido deberían responder a las mismas reglas de operación que deberían estarse aplicando desde 2013, pero la CFE, dijo, obtuvo ganancias de 6 mil millones de pesos los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, y en los tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han tenido pérdidas similares.

PERFIL

Nombre: Paola Iveth Gárate Valenzuela.

Representación: Columnista y analista política. Exdiputada federal del PRI.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

“Falta más información para el ciudadano común”

Osvaldo Villaseñor Pacheco, columnista y analista político. Foto: Debate

La reforma eléctrica ha acaparado mucho la atención en el país por todos los intereses que están en juego, consideró el columnista y analista político Osvaldo Villaseñor Pacheco.

“De parte de la Presidencia de la República, nos han dicho que es una reforma que va a permitir que el estado tenga mayor rectoría de la energía eléctrica, pero también que va a permitir bajar los costos, esa es la narrativa oficial, la narrativa del gobierno”.

Por otro lado, agregó, está la otra narrativa de los que observan que hay un retroceso, porque al final de cuentas el estado sigue teniendo la rectoría de la energía eléctrica en el país, lo que tiene que ver con el suministro, la distribución y comercialización, pero en la parte de la generación se permite que haya un impulso de energías limpias y la participación privada.

“Ha habido mucha polémica sobre el contenido real de esta reforma, pero también hay que decirlo, hay una controversia constitucional que se ha presentado, se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para plantear constitucional la reforma que está planteando el Ejecutivo federal”.

Por otro lado, dijo, los partidos de oposición han dicho que no va a pasar, que van a votar en contra.

“Lo que sí ha quedado a deber en toda esta difusión que se ha hecho en torno a la reforma eléctrica y el parlamento es que el ciudadano tenga más información del contenido real de la reforma, y no solamente de la narrativa que se impulsa de un lado o de otro”, explicó el analista durante la introducción y primera participación en la mesa de análisis organizada por Debate.

PERFIL

Nombre: Osvaldo Villaseñor Pacheco.

Representación: Periodista, columnista y analista político.

Lugar: Los Mochis, Sinaloa.