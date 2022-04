"El avión al servicio de Morena": Loret de Mola critica promoción de revocación de mandato de AMLO

Afirmó que los funcionarios hicieron "todo un montaje" ofrecer las aeronaves en venta. El avión utilizado ahora "al servicio de Morena" era el tercero en la lista, con un valor asignado de 130 millones de pesos. Sin embargo, la venta no se logró.

"El propio secretario Adán Augusto López confesó este fin de semana en Hermosillo que cuando va a estos actos 'la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica, vamos a apoyar al Movimiento '", citó el columnista, subrayando que lo hace en un avión de la Guardia Nacional.

" Usar un avión del gobierno para un mitin partidista viola la ley . De hecho, no ha sido un solo mitin (...) Su bitácora de vuelos puede consultarse en la plataforma FlightAware. Exhibe que aterriza en los lugares donde se han realizado actos de Morena a los que ha acudido el secretario de Gobernación", escribió Loret sobre Adán Augusto y el avión de la Guardia Nacional .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.