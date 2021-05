El candidato Samuel García propone libros especiales para Nuevo León

Nuevo León.- El candidato a la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, de nuevo dejó de qué hablar luego de que propusiera libros de textos especiales para el estado, esto de acuerdo a la cultura que existe en dicho sector del país.

Las declaraciones se dieron luego de una reunión con trabajadores de la educación en el marco del Día del Maestro, en donde dijo para la prensa local que la Secretaría de Educación Pública impone desde el centro del país lo que los alumnos de Nuevo León deberían de aprender.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

García Sepúlveda expresó que a pesar de ser una Federación, razón por lo que los estados son libres y autónomos, en el centro del país las autoridades educativas imponen libros de textos lo que “un chilango cree que a Nuevo León debe de educar”.

El aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, dejó en claro que busca inculcar a sus emprendedores la cultura del trabajo, esfuerzo y la cultura del doble idioma, por lo que no está de acuerdo el estar “atado” a lo que imponen para la educación en el centro del país, “¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores?”, dijo..

Además, agregó que en cada estado de la República Mexicana tienen sus tradiciones, su vocación y su cultura propia, razón por el cual dijo no estar de acuerdo recibir los libros que se entregan en los demás. “Por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas, si tenemos otra vocación, somos otra región y no me tomas en cuenta como estado”.

Cabe señalar que García Sepúlveda no es la primera vez que recurre a regionalismos con el fin de obtener votos e incluso ha desatado polémica con declaraciones que no han caído nada bien como cuando declaró que; “el norte trabaja, el centro administra y el sur descansa”.

Leer más: PAN propone acuerdos para superar los estragos del Covid-19 en México

Otra de las polémicas del candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano fue al declarar que no enviará agua de las presas de la entidad a otros estados, en donde dejó en claro que todo se quedará en Nuevo León.