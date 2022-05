"El colmo de lo absurdo": García Vilchis desmiente "tiradera" de Eminem contra AMLO

Por último, cabe señalar que Eminem no ha promocionado ninguna nueva canción sobre este tema en sus redes sociales oficiales, y la última canción que lanzó fue "Venom", compuesta para la película homónima de Marvel y Sony.

Sin embargo, antes de que García Vilchis saliera a desmentir el video, en Debate nos dimos a la tarea de aclarar que la supuesta "tiradera" contra AMLO es falsa, ya que la base de la canción proviene de un programa llamado DistroKid, y los fans sostienen que Eminem no usaría una base con licencia libre para una canción suya.

"¿Sabes lo que pasa en México? Son gobernados por un viejito decrépito, no es un líder sólo es otro falso mesías, el tipo de maric#n que ama a los narcotraficantes, preferiría dejarlos libres que tratar con una prensa libre, y mientras el país se cae a pedazos, él tiene una conferencia diaria en la que sólo divaga y divaga, cada mañana por dos horas sale y predica odio, ese es su maldito jefe de Estado", dice la supuesta canción de Eminem.

"En un video editado mezclando imágenes de los dos que se viralizó en Twitter, en TikTok y en Facebook, pero pues aclaramos, si les queda a alguna duda: Eminem no ha compuesto ninguna tiradera contra AMLO , y tampoco dedicó estrofas a hablar de las conferencias Mañaneras del presidente de México, todo esto es un invento", reiteró Ana García Vilchis.

La funcionaria explicó que el video difundido en redes sociales se encuentra editado y mezcla imágenes del presidente López Obrador y el rapero también conocido como "Slim Shady". Y para no dejar lugar a dudas, subrayó que Eminem no compuso ninguna "tiradera" contra AMLO, así que todo fue un invento que se volvió viral en Twitter, TikTok y Facebook.

" El colmo de lo absurdo: inventan que un rapero famoso de Estados Unidos hizo una canción contra AMLO . Eminem se convirtió en tendencia en Twitter por una canción que circula en redes sociales, en donde supuestamente se oye al rapero tirándole al gobierno de AMLO. Esta canción es falsa, no hay tal rap contra AMLO que haya compuesto y cantado Eminem", dijo García Vilchis.

México.- La encargada de la sección del "Quién es quién en las mentiras" en La Mañanera, Ana Elizabeth García Vilchis, aclaró que el rapero Eminem no hizo ninguna canción contra AMLO , luego de que en redes sociales se volvió viral la supuesta "tiradera" contra el presidente de México.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.