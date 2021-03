“El combate a la corrupción debe ser siempre una divisa de gobierno”, sugiere Graciela Ortiz

México.- Preocupada porque, desde su óptica, el actual Gobierno federal ha hecho de la discrecionalidad una forma de gobierno al remplazar la gran mayoría de licitaciones por asignaciones directas, Graciela Ortiz González, exsenadora de la República y hoy candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, afirma que el combate a la corrupción debe ser siempre una divisa de gobierno.

En torno a su percepción sobre el combate a la corrupción desde la esfera de Gobierno federal, la ex secretaria general de Gobierno afirma estar preocupada porque las licitaciones dejaron de serlo para convertirse en asignaciones directas.

“Cuando tú dejas de observar la ley, entras en un terreno de discrecionalidad como el que pareciera que se está dando, y a mí me preocupa y me llama la atención. El combate a la corrupción debe ser siempre una divisa de gobierno, no es un tema de discrecionalidad, estás obligado por la ley a llevarla a cabo, no es meritorio el hacerlo, todos estamos obligados a combatir cualquier práctica que sea nociva para la población en el uso de los recursos públicos, pero hay signos que me hacen pensar que ese combate no es tan acucioso como debiera de ser, sobre todo en el tema de licitaciones”, señaló.

Organismos autónomos, un contrapeso.

La chihuahuense también se refirió a la propuesta del Presidente Andrés Manuel para que su gobierno asuma las funciones de los organismos autónomos, y del riesgo que significaría eliminar estos contrapesos.

“Yo hablaría de dos instituciones que me parecen, dentro del cúmulo de instituciones que se ha dado el estado mexicano, con autonomía para una realización más libre de su función. Uno es el Instituto Nacional Electoral (INE), es imperativo que éste instituto tenga la solidez que se le dio constitucionalmente hablando, el andamiaje jurídico y constitucional que se estableció para su funcionamiento, porque eso es lo que va a garantizar que la democracia siga siendo un referente en México y no se ponga en riesgo lo que tanto nos ha costado a los mexicanos construir”.

Afirmó que esa autonomía la debemos defender todos los mexicanos para que el INE siga siendo el instituto que dé certeza a todos en las elecciones.

“El otro gran organismo que me parece debe continuar a toda costa, con esa autonomía, con esa libertad interna de autorregulación, es el Banco de México, porque es lo único que le puede dar la estabilidad económica al país que tanto requiere. Desde luego, todos los demás organismos autónomos tienen un sentido, pero los más señeros me parecen estos dos”.

Hay que recordar que, en el caso del Banco de México, el coordinador de los Senadores, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que, de aprobarse vulneraría su autonomía y pondría en riesgo a todo el sistema financiero mexicano, pues se pretende obligarlo a recibir dólares sin importar que con esto incurra en prácticas que pondrían en duda el origen del dinero.