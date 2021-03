El combate a la corrupción ha beneficiado a los empresarios: Juan Carlos Loera

Chihuahua.- El combate a la corrupción que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido avances e incluso ha ayudado a que empresarios en el país ya no sean víctimas de extorsiones con inspecciones en sus negocios, pues las condiciones que propiciaban la corrupción han ido disminuyendo, afirmó Juan Carlos Loera de la Rosa, aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

“Se ha avanzado muchísimo, a mí me parece que hay empresarios que se les ha beneficiado mucho a pesar de que la mayor parte de los programas han estado dirigidos a las personas que tienen más condiciones vulnerables. A los empresarios les ha ido muy bien porque no hay condiciones de corrupción, no hay quién les esté pidiendo una mordida, no hay quien los esté extorsionando con una inspección, en sus negocios”, aseguró Juan Carlos Loera de la Rosa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Playas de México que no son recomendadas en Semana Santa

De acuerdo con el también empresario, con este combate pronto se va a eliminar este cáncer en las más altas esferas, pues asegura que “el presidente López Obrador pone muy buen ejemplo, así como el gabinete también, con las subsecretarías que han estado trabajando con mucha honestidad”, aunque señaló que hay que avanzar más, pues no se ha desterrado del todo.

“Abajo todavía se han enquistado desde hace muchísimo tiempo malas costumbres porque antes se creía que llegar al gobierno federal ya estaba la vida resuelta y atender mal a la gente también es corrupción, todos los servidores públicos tienen que entregar todo lo mejor de sí y cuando se hace a regañadientes, se hace de mala gana, o cuando no se da el extra también se llama corrupción”, dijo aspirante a la gubernatura de Chihuahua.

Beneficio de la duda para el INE

En esta entrevista para Debate, el aspirante también dio su punto de vista sobre la actuación del INE, aceptó confiar en dicho instituto, pues se le debe otorgar el beneficio de la duda.

Leer más: Abuelitos abrazan a nietos tras ser vacunados contra Covid-19

“Sí, confío en este arranque del proceso, tenemos que ser positivos, dar el beneficio de la duda desde luego a las personas, los consejeros y pues desearles a ellos que tengan mucha claridad porque la democracia es esencial para el desarrollo de nuestro país, máxime en esta etapa histórica que estamos viviendo” finalizó Juan Carlos Loera de la Rosa.