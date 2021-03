El ‘culiacanazo’ y las muertes en Bavispe, dos situaciones muy lamentables en la historia de México: Bours

“Ha sido una estrategia fallida, el ‘culiacanazo’ y las muertes en Bavispe fueron dos situaciones sumamente lamentables en la historia de México, atribuidas al secretario de Seguridad Pública de aquel tiempo, donde él mismo con sus cifras señala el fracaso que tuvo cuando pasó la Guardia Nacional de 17 mil elementos a 98 mil en dos años”, respondió Ricardo Bours, candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Sonora.

Para el empresario, el actual gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha sabido implementar una buena estrategia en combate a la inseguridad que aqueja al país. Expresó que estas afirmaciones sobre el crecimiento en la Guardia Nacional solo dan cuenta aún más del fracaso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“¡Caramba! Si eso fuera cierto, significa que es doblemente ineficiente, porque la cantidad de muertos se ha duplicado y las tasas se han quintuplicado. No ha habido una visión de seguridad en el país, los muertos siguen acumulándose, la ineficiencia sigue siendo la marca de la casa, pero la no aceptación del fracaso no te permite, te ciega a tomar medidas acertadas para romper ese círculo”, afirmó Bours.

Leer más: Asegura AMLO que no está en contra de los movimientos feministas

Por otra parte, el empresario afirmó que ahora se está militarizando al país, pues en Sonora se ve en los municipios a marinos patrullando la ciudad. Comparó que en su tiempo como alcalde en Sonora, no hubo un solo ejecutado en esos años, situación muy diferente en la actualidad, ya que el mes pasado, únicamente en enero, hubo 66 muertos en un mes. “Estamos perdiendo la batalla”, afirmó.

También contó que en Sonora “están pateando el bote” en cuestión de la seguridad, pues afirmó que el gobierno del estado “le tira la bolita al gobierno federal y a los gobiernos municipales”.

Para Bours, el gobierno del estado de Sonora hace como que actúa, pero la violencia sigue creciendo e incluso hay zonas que se dicen que son tierra de nadie, cuando lo que le pase a un sonorense es responsabilidad del gobierno del estado, del presidente municipal, afirmó.

“El gobierno del estado no puede estar excusándose en que es un delito del fuero federal. Se cambiaron las leyes aquí en Sonora ya hace algunos años para tipificar el delito de narcomenudeo como corrupción de menores para que tuviera injerencia el Estado en combatirlo, pero se ha olvidado todo eso, se ha tomado la comodidad y se han invertido miles de millones de pesos en C5 y en cámaras, que no le sirven para un carajo”, expuso.

Leer más: Reforma eléctrica da la espalda a energías limpias: Mario Zamora

De ahí que, el empresario, sostuviera que, en Sonora, se está haciendo perder el tiempo y recursos que deberían de destinarse a la prevención y a la buena persecución de los delitos, “pero somos un estado totalmente ineficiente en ese sentido”, afirmó.