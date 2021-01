El deporte es medicina preventiva, dice AMLO al practicar béisbol

Ciudad de México.- Siendo un fanático del "rey de los deportes", el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por el deporte al afirmar que "es medicina preventiva" que mantiene en buen estado el organismo.

En un video publicado en redes sociales, el AMLO platicó un poco de sus experiencias mientras calentaba con algunos lanzamientos de béisbol.

"Para todo hay tiempo, además uno tiene que dedicarle tiempo al deporte, todo lo que es el ejercicio físico, es fundamental es medicina preventiva", dijo López Obrador.

Durante la pequeña demostración, AMLO explicó que, pese a que su edad que no le permite jugar con gran agilidad, ahora solo hace sus calentamientos caminando y algunos estiramientos para evitar lesiones musculares.

"Ya a mí edad, como se dice en el béisbol, sóplale, ya no llega uno, pero es importante calentar el brazo, no tirar sin calentar el brazo, si no se afecta uno", mencionó.

Así mismo durante su visita en el parque mencionó algunos de los detalles que los principiantes deben de conocer para practicar de una mejor manera este deporte.

Tras explicar, el mandatario mexicano regaló algunos "batazos" que hicieron gala pese a su edad de la gran habilidad con que cuenta para seguir practicando béisbol.

"Bueno este es el béisbol, cualquier deporte que en este año 2021, nos ejercitemos que ayudemos a nuestro organismo y así nos ponemos fuertes, resistimos a las enfermedades y las pandemias" finalizó AMLO.