El derecho a una vida libre de dolor es constitucional en México

México.- La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés) define al dolor como una experiencia sensorial desagradable asociada a un daño real o potencial de los tejidos del organismo. Y una vida libre de este se consagra en la Constitución Mexicana.

En un conversatorio realizado en torno al Día Internacional contra el Dolor, en el programa Bien y Saludable, a través de las redes sociales, tres expertas comentaron sus saberes en este tema, destacando que el dolor puede tener diferentes causas y vivirse de manera aguda o crónica.

Un dolor agudo es una alerta inmediata a un peligro que puede poner en riesgo nuestro organismo, como cuando sentimos el dolor quemante al tocar un objeto caliente; y, por otro lado, está el dolor crónico, que se define como aquel que se vive más de tres meses y se presenta como resultado del daño provocado al organismo por algunos padecimientos o el desgaste propio del cuerpo, que ocurre con la edad y con alguna otra condición que afecta el bienestar físico.

Sea cual sea el origen o el tipo de dolor, se considera que la persona que lo padece tiene derecho a tratarlo adecuadamente, de manera que pueda vivir una vida libre de este.

Una garantía constitucional

El derecho a una vida plena libre de dolor se consagra y queda implícito en el artículo cuarto de la Constitución mexicana, explicó la Dra. María del Carmen Juárez Toledo, especialista en psiquiatría y consultora en género, salud sexual y reproductiva, quien comentó que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, toda vez que una vida sana es también aquella libre de dolor, puesto que el dolor impide el goce de otras libertades.

Por tanto, el dolor y sus procesos son algo que se tienen que limitar, porque, si no, se vuelve sufrimiento, comentó Carmen Juárez, refiriendo que la sensación continua de dolor trasciende el estado físico y provoca malestares psíquicos como “ansiedad, depresión, angustia, el insomnio, etcétera, y que si esto tampoco se frena y, si en aras de decir ‘este dolor lo tienes que aguantar porque es parte misma de la enfermedad o porque estas ahora en protocolo de estudio y no te podemos dar un analgésico’”, es probable que se provoque a los pacientes que los padecen la llamada conducta dolorosa, donde el mismo doliente, por su condición de angustia, ya no podrá colaborar plenamente con su tratamiento o contribuir con su bienestar.

Cambios estructurales a favor

Cualquier persona que de manera aguda o crónica esté padeciendo una forma de dolor, tiene derecho a solicitar un tratamiento adecuado para el mismo, valiéndose del artículo cuarto constitucional, ya que las situaciones de sufrimiento afectan todas las esferas de la vida de las personas cuando no son atendidas.

Según la doctora Teresa Nava, directora médica del Instituto Latinoamericano del Dolor y Cuidados Paliativos, en México, el goce de derechos a una vida libre de dolor y sufrimiento derivado de este han mejorado con el tiempo, en primer lugar, el tener al alcance de todos medicamentos adecuados ha revolucionado su tratamiento y, por otro lado, las legislaciones han ido evolucionando poco a poco para que este septiembre del 2021 se indicara la regulación de los pacientes con dolor crónico, de manera que en las unidades de cuidados paliativos en todo el país se tuviera lo adecuado para ayudar a una muerte digna libre de dolor, en caso de necesitarse, o para que se administren todos los medicamentos necesarios para combatir el dolor a quienes así lo requieren. Si bien ya se venía haciendo desde el 2014, ahora hay más consideraciones para los pacientes.

El reto del cambio en la cultura

Por su parte, la doctora María del Rocío Guillén Núñez, especialista en algología (disciplina que estudia las causas y el tratamiento del dolor), explicó que, a pesar de estos avances contra el dolor, la vivencia de este está medida también por factores culturales, los cuales, en el caso de Latinoamérica, son un reto desafiante y que tiene que cambiar, pues estos empujan a las mujeres a resistir más el dolor, e incluso ignorarlo, para no detener sus actividades físicas, a pesar de la presencia de este.

Un ejemplo muy claro se da con la dismenorrea (dolor durante la menstruación), durante la cual las mujeres continúan realizando labores cotidianas, sin conocer las implicaciones que eso conlleva o a pesar de estas.

Pese a la creencia de que son los hombres los que tienen un umbral del dolor más bajo, las estadísticas muestras que esto no es así, quienes refieren puntuaciones más altas de dolor agudo y crónico en todo el mundo son las mujeres, y esto también es porque existen factores inherentes a la carga cultural hacia el género femenino, desde el punto de vista hormonal, la carga hormonal, en particular, los estrógenos ofrecen un efecto protector en la mujeres, por eso quien más se infarta son los varones, pero para perpetuación del dolor agudo o crónico, las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, tienen mayor riesgo de cronificación del dolor y de puntuaciones más altas para diferentes escenarios.

Las especialistas concuerdan en que, si bien los médicos en la práctica clínica deben dar importancia a todas las personas, no deben menospreciar las estadísticas en favor de las mujeres y en la materia legal, y consideran que es necesario seguir abriendo espacios para el pleno cumplimiento de los derechos de las personas.

El Dato

Umbral de dolor

Las mujeres suelen pasar del dolor al sufrimiento porque resisten el dolor al evitar tratarse, por eso pareciera que tuvieran el umbral del dolor más alto, pero no es así.

(Rocío Guillén, 2021).