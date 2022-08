El día en que AMLO pensó dejar la candidatura presidencial porque le dijeron "ambicioso vulgar"

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí consideró renunciar a ser candidato presidencial debido a las críticas que recibió de parte de los opositores a su movimiento.

Desde las elecciones de 2006, el hoy jefe de Estado mexicano buscó llegar a Palacio Nacional, sin embargo, perdió contra el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, a quien hasta la fecha acusa de haberse "robado", mediante fraudes, dichos comicios electorales federales, aunque no ha podido comprobarlo.

Seis años más tarde, en el 2012, el exgobernador del estado de Tabasco intentó, de nueva cuenta, hacerse de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. No obstante, en esta ocasión terminaría perdiendo contra el priista Enrique Peña Nieto.

"Había intentado dos veces ser el presidente de México, pero que no había podido por distintas circunstancias y que ya no iba yo a volver a ser candidato a la Presidencia. Que iba a luchar toda mi vida por mis convicciones y mis principios, pero que ya no iba yo a volver a ser candidato a la Presidencia", reconoció.

En este sentido, el mandatario federal remarcó que la razón por la que se cuestionó seriamente el volver a postularse a la Presidencia de México fue porque sus críticos lo llamaban "ambicioso vulgar".

“En ese entonces los conservadores hablaban muchísimo de que era yo un ´ambicioso vulgar´, que estaba yo obcecado con ser presidente y sí me llegaba profundo el mensaje, me ofendía porque nunca me han interesado los cargos. Lucho por ideales y principios y eso me hería y tenía yo ganas de decirles que no era así y la mejor forma de mandar el mensaje era renunciando a ser candidato”, detalló.

El presidente López Obrador sostuvo que, ante los señalamientos de parte de sus adversarios, lo mejor para dejarles en claro que no era el cargo el que lo impulsaba a llegar a la Presidencia era ya no ser abanderado en las elecciones federales de 2018.

Para confirmar que, efectivamente, iba a renunciar a la candidatura presidencial en los comicios que terminó ganando, el exjefe del antiguo Distrito Federal dio a conocer que escribió un texto que hablaba sobre ello, el cual tenía planeado leer en el Zócalo de la capital mexicana.

"También pensé, porque uno no es solo razón, siempre he dicho que la política es razón y pasión, pensé que mis adversarios se iban a poner felices, iban a brindar, a celebrar y que yo no debía darle el gusto a la oligarquía rapaz que estaba destruyendo a México y que valía la pena tomar la decisión hacia adelante”, ´puntualizó.