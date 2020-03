El día en que el pueblo no me quiera, voy a llorar: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró durante su conferencia matutina que tiene la aprobación de los mexicanos, pero el día que no lo quieran va a llorar.

El mandatario fue cuestionado durante la mañanera acerca de los recientes acontecimientos ocurridos en Tabasco, donde un grupo de manifestantes se presentó durante un mitin.

AMLO fue abucheado durante su discurso por las inconformidades del gobierno estatal y municipal, por lo que amagó con dejar de hablar y retirarse del lugar si no se callaban.

Por ello se consideró que su “luna de miel”con el pueblo había acabado, argumento que él negó, asegurando que aún tiene la aprobación del pueblo mexicano.

El día en que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque“, dijo entre risas Obrador.