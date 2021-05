El dicho de las 'parejeras' es cierto, pero a mí nunca me alcanzaron: Rubén Rocha Moya

Los Mochis, Sinaloa.- El candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que a unos días de culminar la campaña mantiene su ventaja irreversible y nunca lo alcanzaron sus contendientes.

“El dicho de las ‘parejeras’ es cierto, pero lo primero que hay que hacer es alcanzar, y no hay alcance alguno; no aplica para Sinaloa, está muy lejos. Nos va muy bien en la campaña, tenemos muy buena respuesta, hay clic con la ciudadanía. No es presunción es realidad. La campaña ya la ganamos, ahora hay que cuidar la elección”, puntualizó Rubén Rocha Moya mientras saludaba a automovilistas en el crucero de los bulevares Rosales y Jiquilpan de la ciudad de Los Mochis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Acompañado del candidato a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, el abanderado de Morena y el PAS señaló que sostiene una ventaja arriba del 20 por ciento, lo cual no es solamente una proyección suya o de la alianza, sino que el conjunto de encuestas en general así lo indican.

Leer más: Rubén Rocha se compromete a seguir la carretera Topolobampo, Sinaloa-Ojinaga, Chihuahua

“Ya estamos terminando la campaña y nunca me alcanzaron, los cansados deben ser ellos; la juventud no se mide de manera cronológica, se mide de acuerdo con los intereses que representas, y el llamado ‘candidato joven’ de aquel lado representa los intereses más viejos, los del PRI y el PAN, y yo represento los intereses más jóvenes, dos partidos jóvenes y la transformación, el cambio, no el conservadurismo”, expresó.

El candidato agregó que ya están realizando los cierres de campaña, la tarde del miércoles cerraron en Choix con un espléndido evento, hoy por la tarde cerrarán en El Fuerte y en unos días volverán a Los Mochis para culminar el proselitismo, de igual forma que lo harán en todo el estado.

Indicó que, por igual, mujeres, hombres y jóvenes, llevarán al triunfo a los candidatos de Morena, pues el voto masivo se está expresando por todos los géneros y las distintas generaciones, con la incorporación de muchos jóvenes y mujeres en el movimiento.

Leer más: Entra José Borunda a la candidatura del PES por la alcaldía de Ahome

Rocha Moya resaltó que el bloque de los indecisos estadísticamente se inclina a última hora hacia los candidatos que van ganando, es decir, representan el llamado voto útil; y este porcentaje ha bajado, incrementando las preferencias hacia él, por lo que les agradeció y dijo que son bienvenidos.

Después de este acercamiento con las y los automovilistas en el crucero, Rubén Rocha Moya realizará un recorrido por el mercado Independencia para dialogar y escuchar las necesidades de locatarios y clientes, y por la tarde de este jueves encabezará el cierre de campaña en Mochicahui, El Fuerte.