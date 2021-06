El dinero es la mamá y el papá del diablo: AMLO da una lección de espiritualidad en la Mañanera

México.- En la conferencia Mañanera de este 23 de junio, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un guía y ofreció una lección espiritual para los miles de personas que observan o escuchan la conferencia.

El objetivo principal de la lección, menospreciar el dinero y el papel que este juega en las ambiciones de las personas.

Tras celebrar el hallazgo con vida de una joven Yaqui desaparecida, en el contexto de la desaparición y asesinato de Tomás Rojo, AMLO señaló que no todos los crímenes son responsabilidad de la delincuencia organizada, sí no que hay otros que tienen que ver con intereses económicos (sin aclarar sí este era el caso o no).

"También es importan que se sepa, no todos los crimines tienen que ver con la delincuencia organizada (...) Hay otro tipo de crímines con intereses económicos, por la ambición al dinero que es como, para ser plurales y usar un lenguaje de género, es como el papá del diablo, el dinero, pero no lo voy a decir así, es también la mamá del diablo, el dinero, la mamá y el papá del diablo el dinero, la ambición desmedida al dinero", aseveró el presidente de México.

Así comenzó la lección espiritual, un mensaje a todos los mexicanos para invitarlos a no caer en la ambición desmedida por hacerse ricos, pues eso solo traería una injusticia sobre el resto de las personas.

Al declarar lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema que ha viralizado en todo México, el menosprecio a un sector de la clase media que es aspiracionista y sin escrúpulos.

Señalando que cuando habla acerca de este sector de la sociedad se refiere a las personas que "ambicionan" el dinero por encima de todo y todos.

"A eso me refiero cuando planteo que debemos luchar por una sociedad mejor, no materialista, no buscar progresar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, "treparnos, triunfar, el fin justifica los medios" ¡No! Hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no le falte nada a la casa, que no le falte nada a los hijos, pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no nos obnubile el dinero, que no sea lo material lo principal", declaró el presidente mexicano a modo de lección espiritual con el fin de promover el desapego al dinero.

Tras reprochar que haya personas que busquen hacerse ricos o mejorar sus condiciones de vida, sin importar sí daña o acaba con la vida y/o economía de otras personas, AMLO señaló que lo importante debería ser el bienestar con nuestra conciencia y con el prójimo.

"Siempre digo que la felicidad no es acumular bienes materiales, el dinero, fama, títulos, grados académicos, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. La ambición desmedida al dinero, querer salir adelante, destacar a como sea pasando por encima de todo, ese aspiracionismo, produce mucha infelicidad", afirmó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en la conferencia Mañanera.

Sin duda, el menosprecio que expuso por un sector de la clase media que no votó por Morena en la Ciudad de México, se ha salido de control para el presidente López Obrador, pues ha pasado más de una semana desde que realizó la declaración principal y sigue atrayendo el tema, pues ni los medios de comunicación ni las redes sociales, lo han dejado pasar.

En ese sentido, AMLO retoma la explicación sobre el por qué se debería construir una mejor sociedad, casi cada día, con el fin también de contrarrestar las campañas sucias que surgen en su contra.

Finalmente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que para combatir al dinero "mamá y papá del diablo", se deben fortalecer los principios, los ideales y los "valores culturales, morales y espirituales". Es así como transformó una conferencia de prensa gubernamental en una lección de espiritualidad.