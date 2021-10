¡El dinero no da la felicidad! AMLO pide a jóvenes “alejarse” del los lujos y lo material

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a los jóvenes de México a no dejarse llevar por lo material y la riqueza, asegurando que el dinero no da la felicidad.

Durante su conferencia matutina de este 6 de octubre, AMLO aseguró que el dinero no es lo más importante en la vida, sino una vida con plenitud, asegurando que lo importante es tener la consciencia tranquila y respetar al prójimo.

"Que se alejen más que de pueda del dinero, es una tentación, y eso no es la felicidad. La felicidad, no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, la consciencia y el prójimo, no lo material, el lujo barato, las marcas, no, no, no, qué barbaridad, la ropa, los relojes, de mal gusto", declaró el mandatario.

Sin embargo Andrés Manuel aseguró no tener nada en contra e las personas que han logrado un patrimonio con su trabajo, reconociendo que no todas las fortunas se hacen a través de ilícitos.

"Y que conste que no estoy en contra de quien logra un patrimonio, no todo el que tiene es malvado, pero el lujo, la ostentación es de mal gusto, es ofensivo y si nos podemos alejar de eso, mejor, no quiere decir que no de busque tener lo necesario. Para los hijos, para que no falte nada a la familia, pero llega a ser tanta la ambición que el dinero se convierte en un dios, y se vuelve un asunto enfermizo", agregó.

Robos en la política

Andrés Manuel hizo estas declaraciones trayendo a colación el tema de los políticos que roban, haciendo fortunas sin trabajar por ello, reiterando su idea de que el dinero no da la felicidad.

Asimismo recordó que en más reciente libro “A mitad del camino”, narra cómo un funcionario de la Secretaría de Hacienda, en la pasada administración, acumuló mucho dinero y al morir, su familia fue asesinada para robárselo.

Leer más: ¡Es un mandilón! Vicente Fox asegura que AMLO le tiene miedo a Lilly Téllez y a Beatriz Gutiérrez

"Pero como imaginan de que la mamá del funcionario iba a reclamar la herencia y también los hermanos, se comete un horror, algo tremendo, la señora invita a su suegra, a su cuñado, a una comida y entra un comando y los mata a todos, menos a ella, para que nadie reclamara la herencia y se quedara con todo, de veras que algo espeluznante", relató el jefe del Ejecutivo.