El futuro de Correos de México, AMLO responde: me tengo que ir

México.- En conferencia de prensa matutina, se le preguntó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el futuro de Correos de México, el cual no se encuentra en su mejor situación, después de contestar unas preguntas al respecto, AMLO dijo "me tengo que ir".

Ante la oportunidad que podría significar el desarrollo de Correos de México para miles de emprendedores, tiendas virtuales y otro tipo de venta en línea en México, López Obrador se limitó a decir que el Servicio Postal Mexicano no se privatizará.

Un periodista planteó que el Servicio Postal Mexicano viene atravesando varios periodos de crisis, pues la administraciones anteriores no invirtieron lo suficiente para su eficiencia.

Actualmente, el papel que juega Correos de México sería prioritario para activar la economía emergente que se comienza a desarrollar en México a través de la venta en línea, donde miles de emprendedores mexicanos ofrecen productos a través de plataformas digitales y tiendas en línea.

En México, los trabajadores del Servicio Postal han denunciado que la situación actual es complicada, pues no cuentan con los recursos necesarios, parque vehicular y refacciones.

Esto sumado a la poca eficacia administrativa, y la competencia de empresas privadas bastante preparadas.

Captura de la página oficial de Correos de México desactualizada desde 2016, supuestamente ofrece información acerca de tarifas de servicios, sin embargo estos datos no aparecen en la web.

Por lo que le preguntaron al presidente mexicano López Obrador, si su gobierno tiene algun plan de rescate para el Servicio Postal Mexicano y sus trabajadores, y si habría algún tipo de privatización como pretendían gobiernos pasados.

Queda descartado cualquier intento de privatización

Afirmó Andrés Manuel López Obrador, respecto a privatizar Correos de México, a diferencia de la intención de administraciones pasadas, las cuales el presidente actual calificó de "entreguistas".

"No se va despedir a trabajadores. No hay privatizaciones. No se va continuar con la misma política anti popular y entreguista", dijo López Obrador respecto a estos cuestionamientos, sin embargo no mencionó ningún plan para correos.

Me tengo que ir

Cerró así el tema AMLO, sin contar mayores planes para el futuro del Correo de México, cuyo desarrollo podría beneficiar a los emprendedores digitales.

En China, el papel del servicio postal chino ha sido prioritario para activar su economía de rango global a través de la venta en línea de productos fabricados en el gigante asiático, al ser económico y de rango global ha motivado la compra y venta de productos chinos.